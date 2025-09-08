Undersköterskor till Infektionskliniken, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2025-09-08
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du jobba på en klinik där du får möjlighet att utveckla dina kompetenser inom olika patientkategorier? Välkommen till oss!
Infektionskliniken har ett länsövergripande ansvar för infektionssjukvården i hela Västernorrlands län. Varje år tar vi emot cirka 6 800 patienter. Vi arbetar med personcentrerad vård vilket innebär att patienten är i fokus och mer delaktig i sin behandling. Vi har idag 15 vårdplatser uppdelat på 3 vårdlag med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietist och arbetsterapeut. På avdelningen har vi endast enkelrum och isoleringssalar med sluss-system.
Vi söker nu undersköterskor till vårt team! Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde 2025-10-01. Hos oss får du en individuell introduktion, internutbildningar samt utbildningar via sjukhusets KTC.
Undersköterskor till Infektionskliniken, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att jobba på vår slutenvårdsavdelning där vi utreder och behandlar infektionssjukdomar såsom: pneumoni, endokardit, meningit, sepsis och TBC, tropiska med mera. Du kommer bland annat att arbeta med:
Sedvanlig omvårdnad
Blodprovstagning
Newskontroller
Arbetstiden är förlagd dag/kväll och hos oss arbetar du 2 av 5 helger.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en vidareutbildning inom akutsjukvård
Har erfarenhet av infektionssjukvård
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Helhetssyn
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Sofie Lindberg +4660145015 Jobbnummer
9496119