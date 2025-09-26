Undersköterskor till hemvården i Båstad
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Båstad Visa alla undersköterskejobb i Båstad
2025-09-26
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Båstads Kommun, Vård och omsorg i Båstad
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss utför du omvårdnad och service enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du i ditt arbetar, utför olika insatser hemma hos vård- och omsorgstagare utifrån beslut/ genomförandeplan. Du kommer också utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter utifrån det kommunala ansvaret i ordinärt boende.
Arbetet är varierande och du kommer att köra bil och cykla i tjänsten. Arbetet innebär dag- eller kvällspass på vardag eller helg.
Du utgår från Skogsliden i Båstad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter/yrkesområdet.
Inom hemvården träffar du olika vård- och omsorgstagare vilket gör att du ska kunna bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. I arbetet med människor kan det hända oförutsedda saker under en dag vilket gör att du behöver vara ansvarsfull och tycka om att arbeta i en föränderlig miljö. Du har även lätt för att samarbeta med dina kollegor och vill bidra till en god arbetsmiljö.
Ett krav är att du har körkort. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift och datavana behövs då all dokumentation sköts med hjälp av IT-stöd. Vi använder oss av arbetstelefoner vid dokumentation och planering.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Från och med 1 juli 2023 krävs det ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Anna-Lena Morken 0431-77306 Jobbnummer
9529600