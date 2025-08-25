Undersköterskor till hemvård Syd
2025-08-25
Till hemvård Syd söker vi nu engagerade undersköterskor. Här arbetar vi med stort fokus på utveckling och kvalitet och hos oss får du flera härliga kollegor att lösa vårt gemensamma uppdrag tillsammans med. Vill du bli en del av våra tre team? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Hemvård Syd består av tre enheter: Syd 1, Syd 2 och Syd 3. Alla tre enheter utgår från samma lokal på Landskronavägen 23, vilket gör det naturligt att ha ett nära samarbete med varandra.
I takt med att vårdbehovet ökar bland våra kunder, så väljer vi nu att utöka med fler medarbetare för att möta våra kunders behov och bibehålla en bra arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du tillgång till ett gratis gym och som anställd får du dessutom ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta. Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag börjar alltid i enhetens lokal. Härifrån tar du dig med bil, på egen hand eller tillsammans med kollegor, till kundernas hem och du följer ett arbetskort som beskriver vilka insatser som ska utföras. Till kunder som bor i närområdet tar du dig ibland med cykel.
Med ett hälsofrämjande synsätt ger du omsorg i form av att ge personligt stöd utifrån individuella behov och förutsättningar i kundernas hem. Du arbetar främst på egen hand och ger omsorg i form av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro med mera. Du utför också insatser som delegerats av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, såsom träningsinsatser, medicinöverlämning och såromläggning.
I ditt arbete använder du olika digitala hjälpmedel och din arbetstelefon använder du för att kunna se ditt arbetskort, digitala lås och hitta nödvändiga rutiner.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt och i arbetsuppgifterna ingår även dokumentation.Kvalifikationer
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du vara utbildad undersköterska, ha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana. Tjänsten kräver att du kan utföra delegerade insatser, att du är bekväm med att arbeta med olika digitala verktyg och att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Vidare behöver du kunna cykla och bara bekväm med att ta dig fram med cykel, även i trafikerade miljöer.
Det är meriterande om du har B-körkort, har tidigare erfarenhet av att arbeta inom hemvården eller är bekant med Phoniro, LifeCare och Appva.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som undersköterska i hemvården behöver du vara flexibel, kunna arbeta självständigt samt ha en god förmåga att samarbeta med kollegor för att lösa oförutsedda händelser som sker i det vardagliga arbetet. Vi behöver dig som är driven, brinner för att ge vård och omsorg av hög kvalitet och som vill vara med och utveckla verksamheten.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Om rekryteringsprocessen
Från och med den 1 september tar vi bort det personliga brevet från Helsingborgs stads rekryteringsprocess. Du som gör din ansökan innan den 1 september har möjlighet att bifoga ett personligt brev, men behöver inte göra det. Oavsett när du gör din ansökan så kommer du att få besvara våra urvalsfrågor.
Löpande urval sker. Tjänster kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid eller enligt önskad sysselsättningsgrad
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Vi söker medarbetare både för schema på dagtid, med arbetstid 06:45-15:15, och till kvällen, med arbetstid mellan 14:45-23:15. Arbetsdagarna är fördelade över veckans alla dagar samt varannan helg. Det schema du får kan komma att förändras om verksamhetens behov ändras.
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef Syd 3 (åter 1/9)
Victor Höjer victor.hojer@helsingborg.se 042-10 38 15 Jobbnummer
9473028