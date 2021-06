Undersköterskor till hemtjänsten Väster - Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen - Apotekarjobb i Eskilstuna

Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Apotekarjobb / Eskilstuna2021-06-30Är du en driven och engagerad undersköterska som vill skapa en meningsfull vardag för våra brukare? Då kan du vara den vi söker!Vård- och omsorgsförvaltningen har under vård- och omsorgsnämnden det samlade ansvaret för vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen är organiserad i biståndskontor, utförare och fyra stabsenheter; ekonomi, HR, utveckling samt nämnd- och ledningskansli.Vi på Hemtjänsten Väster söker nu tre undersköterskor som vill jobba tillsammans med oss. Dessa tre tjänsterna är tillsvidareanställningar på hemtjänsten Väster.2021-06-30Som undersköterska i hemtjänsten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personlig omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation och egna hem enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner.Vi arbetar utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med brukaren och försöker alltid ta hänsyn till önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respektera personlig integritet då vi arbetar i brukarens hem.Vi söker dig som uppfyller följande kvalifikationer:Utbildad undersköterskaErfarenhet av att arbeta i dokumentationssystemGoda kunskaper i svenska i tal och skriftGrundläggande datorkunskaperCykelvanaMöjlighet att jobba dag och kväll samt varannan helg på rullande schemaÖppen för att ta emot delegering.Följande kvalifikationer är meriterande men inte krav:Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgenErfarenhet av arbete inom hemtjänstenKompletterande kurser eller poäng i demenskunskap och/eller psykiatriB-körkortVi ser att du som söker är en inkännande person med förmåga att knyta nya kontakter och har lätt för att anpassa dig utifrån olika brukares behov. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt och känner dig trygg i rollen som undersköterska.Du har ett positivt synsätt och en förmåga att se helheten. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga med bra servicekänsla i relationen till kollegor, brukare och anhöriga. Du ska också kunna arbeta självständigt och ta egna beslut i arbetet.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTEskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Dag och kväll samt varannan helg på rullande schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. . 3 tillsvidaretjänster.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-16Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen5838654