Undersköterskor till hemtjänsten Torpavallsgatan
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Vill du ha ett arbete där du får göra konkret skillnad för människor varje dag? Vill du arbeta i en personlig och omväxlande miljö? Då kan detta vara något för dig! Nu söker vi två undersköterskor på heltid till Torpavallsgatan Östra hemtjänst.
För oss är det viktigt att man trivs på jobbet. Vi delar lokaler med fyra andra enheter och arbetar i team. Samarbetet i vår grupp och med hemsjukvården är nära. Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden där vi alltid sätter omsorgstagaren i centrum och tycker att det är viktigt att omsorgstagaren är delaktig i utformandet av sina insatser. I vår grupp får man möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, ta ansvar och arbeta självständigt.
Arbete inom hemtjänsten innebär du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Du tar dig till individens hem till fots, på cykel eller med bil. Som undersköterska är det du som får deras vardag att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos individen. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte ha använt dig av de system som används inom Göteborgs stad får utbildning i dessa. Arbetstiderna är förlagda på schema där man jobbar både dag, kväll och varannan helg.
Om dig
Vi söker dig som
- Är utbildad undersköterska och kan uppvisa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel, alternativt visa att du har varit tillsvidareanställd vid införandet av dom nya reglerna
- Har förmågan att kommunicera och dokumentera på svenska
Meriterande om du har
- Arbetslivserfarenhet inom hemtjänst
- Vidareutbildning med inriktning mot demens eller äldrepsykiatri
- Cykelvana
- Har B-körkortDina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. I arbetet tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Likaväl är du mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Arbetsuppgifterna varierar, därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. I arbetet är du är positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till. Du förstår vad de vi är till för behöver och ser till att de blir nöjda.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Karzan Pirdawod karzan.pirdawod@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3655262 Jobbnummer
9819228