Undersköterskor till hemtjänsten i Ystads kommun
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
I Ystads kommun finns åtta hemtjänstgrupper som tillsammans arbetar för att ge trygg och kvalitativ omsorg till våra brukare. Vår nattpatrull ansvarar för insatser under dygnets alla nattimmar och täcker hela kommunen.
I de naturnära områdena Svarte och Löderup arbetar hemtjänstgrupper som möter både brukare med kognitiva sjukdomar och behov av somatisk omvårdnad. Arbetet sker på landsbygden, vilket innebär att B-körkort är ett krav.
I centrala Ystad finns fem hemtjänstgrupper där arbetet i stor utsträckning sker med cykel, vilket bidrar till både flexibilitet och närhet till brukarna. Bellahöjdens hemtjänstgrupp är specialiserad på att stödja brukare med kognitiva sjukdomar, medan grupperna i Östra Förstaden, Centrum, Hälsobacken och Briggen främst arbetar med somatisk omvårdnad.
Tillsammans skapar vi en varierad och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag.Publiceringsdatum2026-04-01Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där varje möte räknas? Där du inte bara utför arbetsuppgifter utan skapar trygghet, glädje och livskvalitet?
I hemtjänsten i Ystads kommun får du ett meningsfullt, varierande och aktivt arbete där varje dag är den viktigaste!
Som undersköterska hos oss är du en nyckelperson i våra brukares vardag. Du möter människor i deras egna hem och skapar trygghet och en värdig tillvaro utifrån deras individuella behov.
Dina arbetsuppgifter handlar om mer än bara omsorg och kan innefatta bland annat att;
* Ge personlig omvårdnad med respekt, värme och professionalitet.
* Stötta i vardagliga sysslor som matlagning, inköp, städning och tvätt.
* Skapa social trygghet genom samtal, närvaro och engagemang.
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom medicinering.
* Arbeta självständigt med planering av dina besök.
* Vara en viktig länk mellan brukare, anhöriga och kollegor.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad till tjänsten krävs;
* Att du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
* Att du behärska svenska i tal och skrift (minst godkänd grundläggande svenska från grundskola ÅK 9 eller SFI D).
* Cykelvana.
* B-körkort - enbart för våra hemtjänstgrupper på landsbygden.
Meriterande är tidigare erfarenhet av omsorgsarbete, hemtjänsten och utbildning och erfarenhet av kognitiv sjukdom.
Vi söker dig som är engagerad och empatisk med en naturlig förmåga att möta människor med respekt och omtanke. Du har lätt för att skapa trygga och förtroendefulla relationer med våra brukare och deras anhöriga. Du är lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt, ser varje persons unika behov och anpassar dig efter olika situationer och förutsättningar. Samtidigt är du ansvarsfull och stabil, arbetar strukturerat och tar egna initiativ när det behövs. Du trivs med att arbeta både självständigt och som en del av teamet och bidrar till ett positivt och respektfullt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315661".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181)
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4
