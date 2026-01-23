Undersköterskor till hemtjänsten i Torvalla
Östersunds Kommun / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-01-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Är du en engagerad undersköterska som gillar att göra skillnad i människors vardag? Då kan det här vara jobbet för dig! Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu två undersköterskor till hemtjänsten i Torvalla.
Enheten ligger i centrala Torvalla med goda bussförbindelser från Östersund centrum. Du kommer att bli en del av ett engagerat och erfaret arbetslag som är organiserat i två team, Torvalla övre och Torvalla nedre. Du kommer främst att arbeta i ett av teamen, men hjälper vid behov till i det andra. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda en trygg vård med kontinuitet och kvalitet till våra medborgare.
Hos oss värdesätts kollegialt stöd och samarbete. Vi har regelbundet gemensamma träffar för att följa upp medborgarnas behov, och du får även möjlighet till handledning och stöd i det dagliga arbetet av våra samordnare. Tjänsterna är på heltid, med möjlighet till lägre sysselsättningsgrad. Arbetstiden är förlagd till dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Tillträde från och med den 2 mars, eller enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med personlig omvårdnad och service i medborgares hem. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos de medborgare du hjälper. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. Du samarbetar med undersköterskor, vårdbiträden, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, samordnare och enhetschef. En annan viktig del av dina arbetsuppgifter är att dokumentera i våra verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Stötta vid förflyttningar
• Vara fast omsorgskontakt till medborgare
• Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
• Tillredning av lättare måltider
• Skötsel av olika inneliggande utfarter (exempelvis urinkateter eller stomi)
• Enklare såromläggning
• Omvårdnadsdokumentation
• Disk och lättare städuppgifter
• Ledsagaruppdrag till olika aktiviteter
• Följeslagare till exempelvis sjukhus
• Avlösning i hemmet
Din kompetens
Krav
• Undersköterskeutbildning
• Arbetslivserfarenhet från äldreomsorg
• Goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift
• B-körkort
• Kunna cykla
Meriterande
• Erfarenhet av delegerade omvårdnadsinsatser
• Erfarenhet av fast omsorgskontakt
• Goda kunskaper i det arabiska språket
• Van att använda telefon och dator som arbetsverktyg
• Van att arbeta i verksamhetssystem
Vi söker dig
Vi söker dig som är initiativtagande, serviceinriktad och tycker om att hjälpa andra. Som person är du tillmötesgående och kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över personens känslor. Du värdesätter människors olikheter och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra. I rollen som undersköterska är du noggrann och har lätt för att anpassa dig vid förändrade omständigheter. Du är kommunikativ samt har lätt för att uttrycka dig och bemöter medborgare, kollegor och chef på ett professionellt och situationsanpassat sätt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Tillförordnad enhetschef
Victor Berglin victor.berglin@ostersund.se 063-14 34 48 Jobbnummer
9700554