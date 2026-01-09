Undersköterskor till hemtjänsten i Torslanda
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-01-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma? Nu söker vi undersköterskor till hemtjänsten Torslanda.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för. Din arbetstid är förlagd till dagtid och varannan helg. I Torslanda värdesätter vi samarbete och vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots, el-cykel eller med bil. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera.
I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktpersonal/fast omsorgskontakt och du ska, tillsammans med den enskilde, planera, genomföra, uppdatera och dokumentera arbetet. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte ha använt dig av de system som används inom Göteborgs stad får utbildning i dessa.
Om dig Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
• Bekväm med att använda el-cykel som arbetsfordon
• B-körkort
• Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
• Erfarenhet av att vara fast omsorgskontakt (kontaktperson)
• Erfarenhet av samordning individuell plan
• Erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsaDina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Din arbetsplats är omsorgstagarens hem och du visar respekt för alla du träffar på jobbet. I din roll tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. I ditt arbete är omsorgstagaren bästa i fokus.
I din roll är du lugn och trygg i pressade och svåra situationer och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Som undersköterska förmedlar du information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation och säkerställer att ditt budskap går fram. Arbetsuppgifterna
varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras.
Intervjuer sker löpande så sök tjänsten redan idag! Vi ser fram emot att läsa din ansökan.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Grigory Boytsov grigory.boytsov@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3666599 Jobbnummer
9675672