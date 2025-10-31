Undersköterskor till hemtjänsten i Skurups kommun
2025-10-31
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Som undersköterska inom hemtjänsten i Skurup arbetar du med ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt. Du utför både service- och omsorgsinsatser i kundens ordinära bostad. Det är kundernas behov som styr dagarna och hur dagarna blir är upp till din inställning och ditt engagemang.
För att lyckas i uppdraget som undersköterska krävs att du är ansvarsfull och initiativrik, har lätt för att samarbeta, är flexibel och har ett professionellt och gott bemötande. Du ska som undersköterska kunna inge en trygghet och god omvårdnad inom ramen för biståndsbeslutet. Du ska även kunna utföra medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering från sjuksköterska.
Vi i Skurups kommuns hemtjänst strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet varför vi gärna ser att du bidrar med dina erfarenheter, tankar och idéer. Vill du arbeta med ett gäng som brinner för sitt arbete? Infinner sig känslan av att detta verkar vara något för dig Då kanske vi är rätt för dig och du är rätt för oss.Kvalifikationer
Du ska ha gymnasieexamen från omvårdnadsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Du ska kunna uppvisa bevis på skyddad yrkestitel. Vi förväntar oss att Du har ett bemötande som präglas av respekt och värdighet. Vi söker dig som har personlig mognad, är initiativtagande, positiv, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du ska även ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet från hemtjänst är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav för arbete i våra landsbygdsgrupper.
Eftersom cykling ingår i arbetet är det ett krav att du kan cykla.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
