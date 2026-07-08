Undersköterskor till Hemtjänsten i Nykvarns kommun
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2026-07-08
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Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör. Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden. Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg? Vi på kontoret Välfärd och service är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Engagerade medarbetare och chefer gör det möjligt att vi tillsammans utvecklar äldreomsorgen mot framtidens äldreomsorg och var och en kan bli specialist inom just sitt område. Välkommen på vår resa mot Nära vård!Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi undersköterskor till vår hemtjänstverksamhet för tillsvidareanställning på omfattningen 90% av heltid. Grunduppdraget som undersköterska är att med brukarens behov i centrum ge en god individuell omvårdnad. Våra insatser utförs utifrån biståndsbeslut och genomförandeplan. Uppdraget innefattar även att ge personlig omvårdnad och stöd i kundens hem, utföra hushållsnära tjänster som städ och tvätt, stöd vid måltid, ledsagning m.m. Du samarbetar med kollegor och andra yrkesgrupper inom vården och dokumenterar enligt rutin.
Om verksamheten
Nykvarns hemtjänst arbetar utifrån en lokal värdegaranti där vi betonar att vi är i de äldres tjänst. Hemtjänsten i Nykvarn får toppbetyg i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.
Vi är ett sammansvetsat gäng som prioriterar lagarbete och alltid sätter kunden i fokus. Arbetet i hemtjänsten bedrivs dagar, kvällar och helger. Vi ger våra kunder en fungerande vardag och vi gör varje dag skillnad i människors liv. Vår arbetsgrupp består av ca 27 tillsvidareanställa medarbetare. Vi har också en nattgrupp där man bara arbetar nattetid och en kvällspatrull där man bara arbetar kvällstid. Övrig personal arbetar under dag och kvällstid. All personal arbetar varannan helg. Vi dokumenterar i Life Care och använder Phonirocare.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som:
är undersköterska med skyddad yrkestitel
har körkort och kan cykla
behärskar svenska i tal och skrift
har erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och goda referenser. Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du är också serviceinriktad och lyhörd för kundens behov. Du värdesätter och respekterar olikheter. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära av andra. Du har empati i mötet med andra människor och ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du ska vara flexibel då arbetet kräver det.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort.
I Nykvarns kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:021". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns Kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se/
Nykvarns kommun (visa karta
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155 80 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärd och service Kontakt
Enhetschef
Ulrica Sandberg ulrica.sandberg@nykvarn.se 0855501036 Jobbnummer
9997014