Undersköterskor till hemtjänsten i Fiskebäck/Långedrag - Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Apotekarjobb / Göteborg2021-04-15I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-04-15Vill du jobba i ett område nära havet? Vi inom hemtjänsten i Fiskebäck/Långedrag satsar stort på att varje medarbetares kompetens ska tas tillvara. Arbetsplatsen ligger i Göteborgs sydvästra del och ger service till personer med behov av vård- och omsorg.Vi behöver utöka vårt härliga gäng och söker därför engagerade och flexibla undersköterskor som vill bidra med sina kompetenser och erfarenheter hos oss.De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att planera och utföra kvalificerat omsorgs- och servicearbete inom hemtjänsten. Du ska tillgodose brukarens individuella behov av omsorg och service i det egna hemmet utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen. Det förekommer även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation från sjuksköterska.Din arbetsmiljö är omsorgstagarens hem, vilket innebär att du ska ta hänsyn till varje persons integritet. För oss är det viktigt att omsorgs- och servicearbetet utgår från ett salutogent synsätt. Ditt förhållningssätt ska återspegla social omsorg och du ska ha ett gott bemötande mot alla människor du möter i arbetet.Vi arbetar oregelbundna tider (dag, kväll och varannan helg) samt lägger önskemål i Time Care.Du är utbildad undersköterska med fullgjorda gymnasiebetyg samt godkända betyg i svenska på grundläggande nivå. Vi vill att du har minst 1 års erfarenhet av hemtjänst.B-körkort och körvana krävs då arbetet utförs i ett geografiskt vidsträckt område. Du behöver också vara van vid att cykla.Svenska i både tal och skrift krävs då social dokumentation görs dagligen, därför behöver du även ha goda grundläggande datorkunskaper.Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:Trygg anställning med goda anställningsvillkorKarriärmöjligheterInternutbildningarSpännande och meningsfulla arbetsuppgifterIntroduktion vid nyanställningHeltid med möjlighet till deltidFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudandenNär du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-02 eller enligt överenskommelse .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-09Göteborgs kommun5694336