Undersköterskor till hemtjänsten i Ås

I Krokoms kommun finns idag fem hemtjänstområden, Krokom, Ås, Nälden, Offerdal, Föllinge samt en nattorganisation. Vi rekryterar just nu till område Ås, som planeras att slås ihop med Krokoms hemtjänstområde. Hemtjänsten i Krokoms kommun står inför en viktig verksamhetsförändring. Du har nu möjlighet att vara med och tillsammans med dina nya chefer och kollegor bygga upp en modern hemtjänst.
I Krokoms kommun erbjuds du som anställd en rad förmåner så som friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme, möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning, heltid som norm, deltid som möjlighet samt förmånliga pensions- och försäkringslösningar med mera.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som undersköterska i Krokoms kommun
Du kommer att arbeta med att ge vård och omsorg till personer med insatser utifrån deras egna behov och förutsättningar. Våra ledord är nära, modig, välkomnande och pålitlig. Vi anser att en öppen, respektfull och aktiv kommunikation har central roll i omvårdnadsarbetet och är grunden till god arbetsmiljö.
Vår verksamhet pågår dag och kväll såväl vardagar som helger. Arbetsuppgifterna innebär bland annat medicinsk omvårdnad, enklare matlagning, hjälp med hygien och utevistelse. I ditt arbete är du en gäst i den enskildes hem och vi arbetar alltid under sekretess.
Centralplaneringen har sin placering i Krokom. Vi har ett nära samarbete med biståndshandläggare, distriktssköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Varannan vecka träffas de olika professionerna och hemtjänstpersonal i team-träffar. Du kommer att vara fast omsorgskontakt för några vårdtagare tillsammans med en kollega.
I arbete ingår det att dokumentera enligt Socialtjänstlagen och enligt Hälsosjukvårdslagen. Vi använder oss av Viva, APPVA, Intraphone och andra verksamhetssystem. Därför är det av vikt att våra medarbetare har en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Vi har ett mål om "digitalt först" vilket innebär att vi i första hand där det är möjligt erbjuder våra vårdtagare digitala lösningar så som läkemedelspåminnare, Gps-klocka, nattrokamera och digitalt nyckelsystem. Syftet är ökad självständighet och friskare äldre. Därför är det viktigt att våra medarbetare har intresse för digitala lösningar och aktivt arbetar för att möjliggöra friskare äldre.
Vi vill att du ska känna dig trygg när du börjar arbeta hos oss och erbjuder introduktion för nyanställda.
Bil används på alla turer under dagen och hemtjänsten använder moderna fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i alla väder.
Vi använder oss av TimeCare Planering som schemaplaneringssystem och har för närvarande schema om fyra veckors perioder.
Din kompetens
Du har B-körkort.
Du är utbildad undersköterska med intyg från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för undersköterska.
Du har grundläggande kunskaper i kontorsprogram så som excel, outlook, teams, word och liknande.
Du har för avsikt att göra delegeringsprov och utföra, av distriktsköterska och sjuksköterska, delegerade arbetsuppgifter.
Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Viktiga egenskaper: god servicekänsla och kommunikations-, planerings- och samarbetsförmåga, kan ta initiativ, är engagerad, ansvarstagande, självgående och flexibel och har intresse för målgruppen äldre.
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid eller deltid med tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Krokoms kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hemtjänsten i Krokoms kommun har under året genomgått omstrukturering och står nu inför en verksamhetsförändring med mål om att det ska bli bättre för både medarbetare, chefer och vårdtagare. Tillsammans med dina nya kollegor har du nu möjlighet att vara med och forma den nya verksamheten. Arbetet i hemtjänsten är dynamiskt och i din arbetsvardag kommer du få möjlighet att göra skillnad för människor på riktigt. Din flexibilitet, samarbetsförmåga och viljan till samplanering ser vi som viktiga egenskaper och komplement till vårt team. Välkommen till oss!
Vänliga hälsningar från Michael Fredriksson, Enhetschef
Kontaktperson för tjänsten
Sara Stolth, Rekryterare
0640-165 55sara.stolth@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Hur söker jag tjänsten om jag har skyddad identitet?
Om du har skyddad identitet och vill söka den här tjänsten så ska du kontakta kundcenter 0640 161 00. Be om att bli kopplad till HR-konsult.
Du ska inte skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
