Undersköterskor till hemtjänsten i Angered/Rannebergen
Om jobbet
Vill du ha ett jobb som verkligen gör skillnad - varje dag? Nu söker vi undersköterskor till Angered/Rannebergen hemtjänst.
Vill du vara en del av ett varmt, engagerat och professionellt team där vi tillsammans skapar trygghet och livskvalitet för våra äldre? Då ska du söka till oss!
Vi är en hemtjänstgrupp i Angered med tre sammansvetsade team: Team Angered, Team Rannebergen och Team Lövgärdet. Tillsammans arbetar vi varje dag för att ge våra omsorgstagare en meningsfull vardag med kvalitet, respekt och omtanke.
Hos oss får du:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt
• Kollegor som stöttar, samarbetar och bryr sig
• En arbetsplats där engagemang och ansvar värdesätts
• Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för. Vår verksamhet är i gång varje dag, det innebär att arbetstiden är dag, kväll och helg.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem [till fots, på cykel eller med bil]. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. All dokumentation görs digitalt.
Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du kan antingen visa intyg från Socialstyrelsen, utbildningsintyg eller visa att du tidigare varit tillsvidareanställd som undersköterska
• Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift samt dokumentations- och datorvana
• B-körkort och körvana
Meriterande men inte ett krav:
• Cykelvana och kan tänka dig att använda el-cykel i arbetet
• Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete gärna inom hemtjänst
• Erfarenhet av social dokumentation och kontaktpersonal/fast omsorgskontakt
• Erfarenhet av att skriva genomförandeplaner enligt IBIC
Man arbetar dag/kväll och varannan helg.
Som person är du:
• Ansvarstagande och trygg i din roll
• Empatisk och professionell i mötet med människor
• Flexibel och lösningsorienterad
• En lagspelare som bidrar till god arbetsmiljö
Hos oss är du inte bara en medarbetare, du är en viktig del av helheten.
Vi söker dig som, precis som vi, brinner för att göra skillnad.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
Trygg anställning
Meningsfulla arbetsuppgifter
Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
Heltidsanställning med möjlighet till deltid
Goda semestervillkor
Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal Kommunal goteborg.vast@kommunal.se 010-4429495 Jobbnummer
9886913