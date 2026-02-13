Undersköterskor till hemtjänsten - poolverksamhet och enheter
2026-02-13
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Kom och jobba med ett lärorikt, utvecklande och roligt jobb, tillsammans med vårt härliga gäng i Kalmar kommuns hemtjänstverksamhet. Nu söker vi undersköterskor och specialistundersköterskor till hemtjänstens poolverksamhet och enheter inom hemtjänsten.
Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi tydliga strukturer och välfungerande flöden i verksamheten, med omsorgstagaren i fokus. Vi arbetar i tvärprofessionella team där vi vill att du är delaktig, bidrar med dina perspektiv och är med och påverkar samt förbättrar vårt arbetssätt.
Som undersköterska inom hemtjänsten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att uppmuntra, stödja och motivera. Arbetet omfattar hälso- och sjukvårdsuppgifter som delegeras av legitimerad personal. Vi söker dig som är framåt och har en positiv inställning till att utföra dessa uppgifter med engagemang och ansvar.
Som undersköterska i poolen gäller ovanstående arbetsuppgifter, med tillägget att du täcker upp vid ordinarie personals frånvaro samt vid tillfälliga arbetstoppar inom hemtjänsten. Arbetet är förlagt till dag- och kvällstid enligt schema och innebär varierande arbetsplatser, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att trivas i en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö.
Kvalitetsarbetet genomsyrar vår verksamhet och är en viktig del av hur vi skapar värde för omsorgstagaren. Genom kontinuerliga förbättringar och lärande i vardagen utvecklar vi kvaliteten tillsammans. Du har ett föredömligt och hälsofrämjande förhållningssätt och är aktivt drivande i det dagliga arbetet. Du inspirerar och stödjer kollegor i att ta tillvara omsorgstagarens, samt dennes företrädares, resurser och möjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis från Socialstyrelsen. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen och har kunskap om delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, lätt för att samverka och kan snabbt bygga goda relationer med såväl kollegor som omsorgstagare. Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig efter nya förutsättningar. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav inom poolverksamheten och i övrigt meriterande.
Vi är i en digitaliseringsutveckling vilket kräver god datorvana. Att kunna arbeta i olika system är viktigt för att trivas i tjänsten.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas oöppnat. På polisens hemsida https://polisen.se/
väljer du registerutdrag för arbete HVB-hem.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
