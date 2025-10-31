Undersköterskor till Hemtjänst Söderköpings kommun
2025-10-31
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
, Norrköping
, Valdemarsvik
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Hemtjänsten i Söderköping är ett härligt team där vi sätter gemenskap och arbetsglädje i första rummet.
Tänk att få börja dagen med en frisk cykeltur utmed Göta kanal på arbetstid eller ta bilen ut till skärgården, få ett glatt leende av kollegor, chef och kunder där vi alla strävar åt samma håll som ett team.
Verksamheten expanderar och vi står inför en spännande förändring. Vi kommer att växa till tre nya enheter, som undersköterska hos oss får du vara med att forma framtidens hemtjänst. Du kommer arbeta tillsammans med ett erfaret team i en verksamhet som är i utveckling och tillväxt.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Hos oss har du varierande arbetsuppgifter där varje dag bjuder på nya möten och möjligheter att göra skillnad. Arbetet i hemtjänsten är omväxlande - ingen dag är den andra lik. Du får arbeta både praktiskt och socialt, med fokus på att skapa trygghet och livskvalitet i människors vardag.
Vi söker dig som i ditt arbete har förmåga att utgå ifrån varje individs behov och förutsättningar. Tjänsten förutsätter att du engagerat dokumenterar utifrån gällande lagstiftning i vårat verksamhetssystem Lifecare samt innehar delegering.
Arbetstider varierar och vi söker dig som kan arbeta dag, kväll och varannan helg. Du arbetar ibland ensam och ibland tillsammans med en kollega, både i staden och ytterområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska och gärna har erfarenhet. Som person har du ett flexibelt förhållningssätt, tycker om att arbeta självständigt och visar empati för andra människor.
Du bidrar med ett professionellt bemötande till alla du träffar och har ett positivt engagemang för arbetet. Vi värdesätter laganda och att du bidrar till en god arbetsmiljö.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift då dokumentation är viktig del. Du ska även ha dator- och mobiltelefonvana.
Inom hemtjänsten kan du transportera dig både med bil och cykel. B-körkort är meriterande men inte ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Antal tjänster:18
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Ansök senast: 2025-11-27 urval kommer dock att ske löpande
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning erbjuds.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ersättning
individuell lönesättning
Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), http://www.soderkoping.se/
Söderköpings Kommun
Enhetschef
Susanne Olsson susanne.olsson@soderkoping.se 0121-18331 Jobbnummer
9583657