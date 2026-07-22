Undersköterskor till hemtjänst Åhus
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-07-22
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Nu förstärker vi hemtjänsten i Åhus och söker dig som är undersköterska. Arbetsgruppen består av cirka 25 undersköterskor och vårdbiträden som arbetar enligt schema, dag, kväll och helg. Vi erbjuder dig en arbetsplats med trevliga kollegor i en organisation som växer och utvecklas.
Din roll hos oss
Som undersköterska får du arbeta med något av det mest meningsfulla och berikande som finns – att bidra till att våra kunder får en trygg och meningsfull vardag i sitt eget hem. Ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande är en självklarhet för oss. Arbetet i hemtjänsten innebär omsorgs- och serviceinsatser i ordinärt boende utifrån kundens individuella behov, samt delegerad hemsjukvård. Vi arbetar med tydligt kundfokus, där kundernas behov och önskemål alltid står i centrum.
En viktig del av uppdraget är att arbeta i team kring kunden för att skapa en god helhetssyn. I arbetet ingår även att vara kontaktperson. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabiliteringspersonal.
Vi använder Lifecare som planeringsverktyg och arbetet kan innebära både bilkörning och cykelturer.
Hemtjänsten i Kristianstad kommun satsar på kvalitet och kompetens. Därför har vi valt att renodla undersköterskeuppdraget genom att separera serviceinsatser från omsorgsarbetet inom hemtjänsten. Det ger dig som undersköterska möjlighet att fokusera på de arbetsuppgifter du är utbildad för och gör bäst.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med godkänd utbildning inom vård och omsorg, via vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Arbetslivserfarenhet är meriterande, gärna från hemtjänst eller annan vård- och omsorgsverksamhet. Även utbildning inom psykiatri eller demensområdet ses som meriterande.
Eftersom kommunikation och dokumentation är en naturlig del av arbetet behöver du ha god datorvana och behärska svenska väl, både i tal och skrift. För att kunna ta dig runt till våra kunder krävs B-körkort. Du behöver även kunna cykla då cykelrundor förekommer.
Som person har du god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot kunder, anhöriga och kollegor. Du arbetar självständigt, kan planera och strukturera ditt arbete. Du har även en förmåga att arbeta mot uppsatta mål och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Känner du igen dig i uppdraget? Då hoppas vi att du vill bli vår nya kollega!
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-22Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer löpande kalla till intervju.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Åhus Kontakt
Enhetschef
Elin Viberg +4644134654 Jobbnummer
10009503