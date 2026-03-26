Undersköterskor till hemtjänst
2026-03-26
Gamleby hemtjänst, Linnean
Vi söker nu undersköterskor till Gamleby hemtjänst, Linnean.
Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till de äldre utifrån deras individuella behov samt skapa en meningsfull vardag för dem. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi ser det friska hos varje individ och vilka resurser och förutsättningar de har. För att bidra till mer betydelsefull vardag och kunna ge bättre livskvalitet, vi arbetar med Fri tid. Besöken är därför baserade på det individuella behovet.
Ditt uppdrag blir att ge de äldre den omsorg och det bemötande som omtanke, respekt och göra skillnad varje dag. Det hjälper oss att sätta guldkant på deras vardag. Vi erbjuder ett utmanade och stimulerande arbete med stor mångsidighet och möjlighet att påverka.
För de här tjänsterna så gäller tjänstgöring främst på kvällstid.
Din kompetens
Vi vill att du som söker har examen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt annan motsvarande utbildning. Det är meriterande om du är utbildad inom demensvård eller har tidigare arbetslivserfarenhet inom området. Det är också meriterande om du har B-körkort.
Det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse att ge stöd och service till andra människor. Vi värdesätter att du är positiv, engagerad, ansvarstagande och flexibel i ditt arbetssätt. I arbetet kommer du samarbeta med brukare, deras anhöriga, arbetskollegor och andra professioner. Därför behöver du ha lätt för att arbeta ihop med andra. Vi vill också att du är lyhörd och har lätt för att kommunicera.
Det är viktigt att du har en stor empatisk förmåga och kan lyssna och förstå brukarens olika behov samt att du har en vilja att tillgodose dessa på bästa möjliga sätt. Tjänsten kräver att du är ansvarstagande, initiativrik och har ett flexibelt arbetssätt. Vi sätter stort värde på engagemang i arbetet och en vilja att bidra till verksamhetens bästa.
Vi ser att du har grundläggande IT-kunskap och kan arbeta med de system vi använder för journalföring och dokumentation. Du måste också ha grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Övrig information
Inom Socialförvaltningen i Västerviks kommun använder vi oss av språktest som en del av rekryteringsprocessen.
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten. Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOC 26-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
593 80 VÄSTERVIK
Anna Svensson, enhetschef anna.m.svensson@vastervik.se 010-355 16 11
