Undersköterskor till Hematologiavdelning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker två nya medarbetare som vill komplettera vårt team! Tycker du om ditt arbete som undersköterska och känner stort ansvar och engagemang inför uppgiften? Då är det kanske dig vi söker!
På hematologiavdelningarna i Lund vårdar vi framför allt patienter med maligna blodsjukdomar där stamcellstransplantation är en viktig del i behandlingen. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare. Vi har fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist som en del av vårt fantastiska team. Att arbeta i vårt team är inspirerande eftersom patienterna känner sig sedda, bekräftade och väl omhändertagna. Hos oss finns en stark sammanhållning som skapar trygghet. Vi är alla viktiga pusselbitar och tillsammans skapar och utvecklar vi vår arbetsplats.
Vårt underskötersketeam arbetar med spännande och utvecklande arbetsuppgifter inom området vilket skapar en stimulans och trivsel. Vår patientgrupp är spridd i åldrarna och vi får möjlighet att skapa fina relationer med våra patienter.
Avdelningen präglas av en sammanhållning och en teamkänsla, vilket innebär att vi även de dagar då tempot är högt värnar om att hjälpa och stötta varandra. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska komma in i din roll på ett bra sätt, och därför välkomnas du med väl utarbetat introduktionsprogram. När du börjar hos oss får du minst tre veckors introduktion, följt av en introduktionsutbildning efter ett par månader. För att kunna växa i din yrkesroll erbjuder vi fortsatt kontinuerlig intern och extern vidareutbildning.
Vill du vara en del av vår verksamhet där teamarbete och utveckling värderas högt? Då är du välkommen att söka till oss!Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Hos oss har du ett omväxlande arbete i en positiv miljö med tvärprofessionella team kring patienten och dennes närstående. Som undersköterska på hematologen ser du hela patienten och anpassar ditt omhändertagande till patientens olika behov under vårdtiden. Detta innebär att du kan följa nyupptäckta leukemipatienter från start av cytostatikabehandling via stamcellstransplantation till att patienten friskförklaras och följs via vår öppenvårdsenhet. Det finns tillfällen då vi vet att patienten inte kommer att bli frisk, där har du ett viktigt uppdrag att arbeta fram en palliativ behandlingsplan för att skapa en trygg sista tid för patienten.
Du som undersköterska ansvarar för den direkta omvårdnaden av patienterna, där nutrition, fysisk aktivitet och psykosocialt stöd är några av de viktiga områdena att arbeta med. Då vi vårdar infektionskänsliga patienter, ser du även till att det hålls en hög hygienstandard för patienterna. I ditt arbete är du även delaktig vid stamcellstillförsel samt assisterar läkarna vid benmärgsprovtagningar, biopsier och lumbalpunktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som uppfyller kraven för skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsen, oavsett om din utbildning är genomförd enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hematologi. Erfarenhet från annan närliggande verksamhet inom hälso- och sjukvård ses också som en fördel. Vidare är kunskaper i journalsystemet Melior meriterande.
Du som söker är en stolt undersköterska som trivs i ditt yrke och som alltid sätter patienten i första rummet. Vidare värdesätter du att kunna erbjuda ett gott bemötande till alla du möter i din vardag, både patienter, deras närstående samt dina kollegor. Därtill har du en god samarbetsförmåga, positiv inställning och gillar att arbeta i ett omväxlande tempo. Vi värdesätter att du kommer med egna idéer för att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Du har en positiv inställning och ser saker från sin ljusa sida. Vi värnar om vår goda stämning och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Ulrika Lindén, Enhetschef 046-17 71 83
