Undersköterskor till Hälso- och sjukvården, sommarvikariat
Vi söker drivna undersköterskor som vill stödja arbetet inom vår hälso- och sjukvård under sommaren. Studerar du till sjuksköterska och vill få en god inblick hur kommunal hälso- och sjukvård fungerar samtidigt som du bidrar till vårt viktiga arbete? Eller är du en erfaren undersköterska som vill utvecklas vidare inom din profession?
• Då ska du söka det här jobbet.
Om arbetsplatsen
Undersköterskor inom hälso- och sjukvården inom hemsjukvården eller inom LSS/socialpsykiatri. Vi erbjuder ett spännande arbete där du är med och gör skillnad för våra patienter genom ditt engagemang och din kunskap!Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hälso- och sjukvården handlar en stor del av arbetet om att avlasta legitimerad personal i det dagliga arbetet genom att utföra HSL-insatser hos patienterna självständigt och/eller i samarbete med legitimeradpersonal. Det kan vara arbetsuppgifter som inte kräver en legitimerad sjuksköterska för att utföras eller arbetsuppgifter som kan delegeras från legitimerad sjuksköterska.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta prover tex, blodprov, urinprov, sårodlingar, blodtryck mm
• Byta katetrar, spola katetrar
• Lägga om sår
• Linda ben och mätning av stödstrumpor
• Dokumentera/signera utförda insatser
• Rapportera observationer av status till ansvarig sjuksköterska
• samt andra arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behovKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du studerar till sjuksköterska och är nyfiken på kommunal hälso- och sjukvård. Vi ser det också som positivt om du har tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska, är trygg i din yrkesroll, och gärna vill utvecklas vidare i din profession.
För att trivas i den här rollen behöver du vara trygg i dig själv, våga ta ansvar och arbeta självständigt. Du tar emot delegering och följer instruktioner, men kan också vara flexibel och ta egna initiativ inom givna ramar. Du bemöter och kommunicerar med patienter och anhöriga på ett bra sätt och har också lätt för att samarbeta med olika professioner. Du har god förmåga att dokumentera och använda dig av IT-system. Det är meriterande om du B-körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning: 2026-06-15 - 2026-08-16. Introduktion sker innan, tex vecka 24.
Heltid, dagtid
Individuell lönesättning
Vi kommer begära att du visar belastningsutdrag Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning som beställs på Polisens hemsida.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-31.
Ansökan sker via www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Rekryteringen sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta:
Enhetschef HSL Hemsjukvård och LSS, Caroline Törnros Andersson, tfn. 0224-74 90 32, caroline.tornros-andersson@sala.se
Kommunal, expedition, tfn. 010-442 81 83
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
