Undersköterskor till Gunnareds vård- och omsorgsboende
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg
2025-08-13
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Du som undersköterska har en viktig samhällsroll. Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna på Gunnareds Vård- och omsorgsboende att leva ett värdigt och meningsfullt liv? Vi söker nya kollegor. Ansök nu!
Gunnareds Vård- och omsorgsboende har en enhet för allmän vård och omsorg, två enheter för hyresgäster med demenssjukdom och en enhet med inriktning psykisk funktionsnedsättning. Sammanlagt finns här 60 lägenheter. Vi söker nu två undersköterskor till vår somatiska enhet. Vårt arbetssätt utgår från ett personcentrerat arbetssätt där tonvikten ligger på att stödja individen att få en meningsfull vardag baserad på individens livshistoria.
Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar i det egna hemmet som är en del av vård- och omsorgsboendet.
I arbetsuppgifterna ingår personlig vård och omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Du är också kontaktpersonal som hjälper hyresgästen att formulera sina behov och önskemål.
Din arbetstid är schemalagd dag, kväll och helg. Inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med hållbar bemanning vilket innebär att du arbetar utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet.
Gunnareds vård- och omsorgsboende planeras att renoveras under 2027 -2028. Under denna period kommer verksamheten tillfälligt att flyttas till annat boende i staden.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel, alternativt kan visaatt du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna. Du behöver också erfarenhet inom omsorgsarbete med demens eller psykisk funktionsnedsättning. Det är meriterande med vidareutbildning inom vård och omsorg.
Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
I din roll träffar du många människor, vilket kräver att du kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du ska vara respektfull, öppen i dina möten och du ska alltid ha hyresgästernas bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Anställning med befattning undersköterska föresätter ett bevis från socialstyrelsen om bekräftad yrkestitel.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
