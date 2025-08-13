Undersköterskor till Granlidens vård- och omsorgsboende
2025-08-13
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna att leva ett värdigt och meningsfullt liv? Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska på Granlidens Vård- och omsorgsboende i Sydvästra Göteborg.
Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar i det egna hemmet, som är en del av vård och omsorgsboendet.
I arbetsuppgifterna ingår personlig omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga samt andra aktörer. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Du stödjer också hyresgästen också att formulera sina behov och önskemål.
Din arbetstid är schemalagd till dag, kväll och helg.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet. Vi söker nya kollegor för både demens och somatik.
Boendet har ett unikt läge i Hovås med utsikt över både golfbana och havet. Omgivningarna är gröna och det är ett lugnt område. Det finns goda kommunikationsmöjligheter via kollektivtrafik samt bilparkering i anslutning till arbetsplatsen. Vi erbjuder boende för allmän vård och omsorg och för hyresgäster med demenssjukdom. Sammanlagt finns 73 lägenheter.
Välkommen med din ansökan!KvalifikationerKvalifikationer
• Du är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna.
• Du har tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
• Du har god datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
Meriterade:
• Du har erfarenhet av att ha jobbat med personer med demenssjukdom.
• Du har en vidareutbildning inom vård och omsorg.
Personliga kompetenser:
Vi söker dig som har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
ÖVRIGT
Urval påbörjas under ansökningstiden.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
