Undersköterskor till Gamla Lasarettsgatans hemtjänst
2026-01-18
Är du en undersköterska som trivs med att ta hand om människor och söker en varierad vardag? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets huvuduppdrag är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg för människor i livets olika skeden. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas både som medarbetare och som människa.
Enheten Gamla Lasarettsgatan 39:1 ligger centralt, strax bakom brandstationen. Vårt geografiska område är stort och sträcker sig från Ektorp till Klingsberg till centrum.
Enheten har ett delat ledarskap mellan två chefer, som samarbetar tätt för den gemensamma enheten. Vårt team består av cirka 52 medarbetare och är delade i 7 vårdlag. I vårdlagen arbetar ni tillsammans som ett team runt brukaren.
Vår verksamhet är förlagd mellan klockan 06:30-22:00 alla dagar i veckan och du arbetar varannan helg. Publiceringsdatum2026-01-18Arbetsuppgifter
Du arbetar med att ge våra brukare en god och säker omvårdnad i deras hem genom att uppmärksamma och tillmötesgå såväl fysiska, psykiska som sociala behov. Du hjälper brukarna med det de själva inte klarar av.
Insatserna kan vara hjälp med hygien, påklädning, städ, tvätt, förbereda måltider, ledsagningar, följa med på promenader och att minska ensamhet genom social tid tillsammans med brukare.
Dokumentation är en viktig del av ditt arbete och som medarbetare hos oss förväntas du kunna sköta administrativa uppgifter som dokumentation, beställningar och registrering av avvikelser. Du arbetar efter planeringsverktyget TES samt tid- och insatsregistrering.
Du bedriver ett nära kontaktmannaskap och upprättar samt följer upp genomförandeplaner kontinuerligt tillsammans med brukaren. Vidare har du en löpande dialog med brukare, anhöriga, hälso- och sjukvård (HSV) och myndighet, och uppmärksammar förändrade behov.
Du arbetar också med att utveckla vår verksamhet genom att uppmärksamma brister, skriva riskbedömningar samt att bidra till enhetens utveckling i linje med uppsatta mål. Samverkan med kollegor och chef är viktigt för att kunna ge brukaren den omsorg den har rätt till.
Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot våra uppsatta mål, där alla medarbetares kunskap, kompetens och delaktighet är avgörande för verksamhetens kvalitet.
Genom olika ombudsroller får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du är med och bidrar till utvecklingen av verksamheten.
Vårt uppdrag lyckas vi bara med tillsammans!
Vem är du?
Vi söker dig som har en undersköterskeutbildning enligt Socialtyrelsen krav. Du har med fördel erfarenhet av att ha arbetat med människor som behöver hjälp i vardagen på olika sätt samt erfarenhet av att möta människor med olika sorters psykiska diagnoser.
Du behöver kunna cykla för att ta dig runt i området. Du är även van att arbeta med dokumentation och genomförandeplaner. För att kunna delta i medicingivning till våra brukare ser vi också att du har delegering.
För att trivas inom hemtjänsten ser vi att du är flexibel och kan snabbt ställa om efter förändrade förutsättningar och situationer. Du behåller lugnet och är trygg i din professionella roll när du möter brukare, medarbetare och andra aktörer.
Då arbetet till stor del är ensamarbete ställer det höga krav på att du är van vid att ta beslut utifrån tillgänglig information och möjliga alternativ, det ställer även krav på att du har god förmåga att prioritera i stressiga situationer.
Som person har du god kommunikativ förmåga. Du trivs med och har god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du har en positiv inställning till arbete, trivs med att arbeta med människor och följer de rutiner som finns i verksamheten.
Du arbetar utifrån ett professionellt och rehabiliterande förhållningssätt med brukaren i centrum. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 februari, urval kan ske löpande
Kontakt: Enhetschefer Josefine Myhrer josefine.myhrer@norrkoping.se
eller Raniah Al-Zubaidi raniah.al-zubaidi@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
