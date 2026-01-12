Undersköterskor till Fredslund
2026-01-12
Fredslund är ett vård- och omsorgsboende som ligger i Hasslerör sju kilometer norr om Mariestad. Här råder en trivsam landsbygdsmiljö där kan man sitta tillsammans med andra gäster eller gå undan och hitta en lugn vrå. Promenadstigar finns runt boendet. Vi har fyra enheter på Fredslund där en är inriktad mot finskt förvaltningsområde vilket innebär att det även finns finsktalande boende och personal. Här på Fredslund har vi också möjlighet att erbjuda växelboende.
Nu behöver vi anställa två undersköterskor på vikariat.
Brinner du för att ge bästa möjliga omsorg till våra äldre? Är du en positiv och inspirerande person som är duktig på att samarbeta?
Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter, social samvaro och vardagssysslor. Till arbetet hör även ett nära samarbete med enhetschef, biträdande enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Vi arbetar med kontaktmannaskap och ombudsuppdrag där du som medarbetare både har möjlighet att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten.
På Fredslund erbjuds olika aktiviteter för de boende efter önskemål och intresse och dessa utförs av omsorgspersonalen. Exempel på aktiviteter kan vara att läsa dagstidning/böcker, bakning, sittgympa, tipspromenad, musikkryss, läscafé, promenader, film, pub med underhållning, pussel och sällskapsspel. Olika kyrkor kommer regelbundet till Fredslund. Underhållning av olika slag som dansband, dragspel, underhållning med mera sker regelbundet vilket är uppskattade inslag.
Här arbetar vi på ett sjuveckorsschema dag, kväll och helg. Det innebär att du arbetar tre av sju helger, du är ledig två helger i rad under schemaperioden.
Tjänsterna som vi nu utlyser är två vikariat på sex månader med möjlighet till förlängning.
Tillsammans med våra 40 fantastiska medarbetare bidrar vi till att göra skillnad för våra vårdtagare. Varmt välkommen att bli en del av oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som gärna har tidigare arbetslivserfarenhet från att jobba med äldre människor. Du ska ha kunskap om demens och psykisk oro samt vara lyhörd för brukarens behov. Vi ser också att du är en trygg person i mötet med vårdtagaren och besitter goda omvårdnadskunskaper.
Det är viktigt att du som person är strukturerad och flexibel samt har lätt för att kunna ställa om snabbt. Du är driven och nyfiken på att lära nytt och utvecklas i din yrkesroll. Eftersom vi arbetar mycket med aktiviteter är det en fördel om du är en påhittig och kreativ person.
Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt. I arbetet krävs också datavana för att du ska kunna dokumentera samt ta del av skriftlig dokumentation i de system som verksamheten använder. Allt för att kunna utföra en god och säker omvårdnad.
Meriterande är språkkunskaper i finska.
Körkort och bil krävs för att ta dig ut till arbetsplatsen.
I din ansökan vill vi ha ditt cv där dina tidigare meriter framgår. Personliga brevet kan du däremot slopa, istället kommer du att få besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan. Rekryteringen hanteras löpande så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen till oss på Fredslund!
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
