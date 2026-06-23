Undersköterskor till Eneberg, Norrtälje | Tiohundra
TioHundra AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-06-23
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Vill du bli en del av ett engagerat team där samarbete och mångfald står i fokus?
Vi söker undersköterskor som är lugna, trygga och empatiska. Du har ett genuint intresse för att ge våra äldre en god omsorg och service, och du tar gärna egna initiativ i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Beroende på vilken tjänst du rekryteras till kommer du att arbeta antingen på en avdelning för personer med demenssjukdom och nedsatt kognitiv förmåga, eller på en somatisk avdelning. I båda fallen ger du stöd och omsorg till våra boende samt deras anhöriga.
Du arbetar nära dina kollegor och är en del av ett team där vi tillsammans säkerställer en trygg och kvalitativ vård för varje individ.
Vi erbjuder tre tillsvidaretjänster på 75 % av heltid (heltidsmått 37 timmar/vecka). Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, med tjänstgöring varannan helg. Fast schema tillämpas.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad av boende, såsom hjälp med hygien, påklädning och förflyttning.
Delegering från sjuksköterska gällande medicinering, såromläggning och provtagning.
Delta i planering och genomförandet av aktiviteter för de boende.
Ge stöd och omsorg till boende och anhöriga.
Samarbeta med övrig vårdpersonal för att säkerställa en god vård och omsorg för boende.
Om vårt erbjudande:
Som en del av våra förmåner erbjuder vi friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr per år för heltidsanställda, via Epassi. För dig som arbetar deltid anpassas beloppet proportionerligt efter din tjänstgöringsgrad. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel.
Ha god datorvana då dokumentation sker digitalt.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av psykisk ohälsa och geriatriska sjukdomar.
Vi vill att du som söker har god samarbetsförmåga då teamet består av flera olika professioner och personligheter. I utmanande situationer är du lugn, stabil och har förmågan att fokusera på din arbetsuppgift och arbeta strukturerat. Du tar egna initiativ, visar empati i mötet med människor och har ett genuint intresse att leverera god service till våra äldre.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Eneberg är ett äldreboende med 72 lägenheter som ligger på Lundmansgatan i centrala Norrtälje. 25 av lägenheterna tillhör våra två demensboenden, Översten och Enebo. Vi är ca 35 personer som arbetar här varje dag. Det är bemannat dygnet runt och här arbetar även sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi är ett gäng som arbetar för att skapa ett boende som vi själva skulle välja att bo på.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Övrig information
Enhetschef Malin Lundqvist är på semester och åter 13/7. Under denna period är du välkommen att kontakta biträdande enhetschef Christina (Kicki) Thor Liiw vid eventuella frågor.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Lundmansgatan 6 (visa karta
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761 45 NORRTÄLJE Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Nås via vår växel, tel 0176-10100 Jobbnummer
9974940