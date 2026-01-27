Undersköterskor till Djupängen, natt
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Hammarö Visa alla undersköterskejobb i Hammarö
2026-01-27
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarö kommun, Socialförvaltningen i Hammarö
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade undersköterskor till Djupängen för nattarbete. Här får du arbeta i en verksamhet där kvalitet, trygghet och samarbete står i fokus.
Som undersköterska arbetar du utifrån uppsatta mål och tar ansvar för olika ansvarsområden i verksamheten. Du följer gällande rutiner och riktlinjer samt utför digital dokumentation via dator eller telefon. Arbetet sker i nära samarbete med sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschef.
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar
• Har god förmåga att samarbeta med andra yrkesprofessioner
• Är trygg i att använda digitala verktyg för dokumentation
• Har ett respektfullt och professionellt bemötande gentemot våra boende
Vi ser gärna att du har körkort.
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 34,33 timmar/vecka
Arbetstid: Vaken natt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Provanställning kan komma att tillämpasKvalifikationer
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bidrar till att ge andra människor meningsfulla liv och stötta dem i deras vardag.
För oss är det viktigt att du kan arbeta självständigt och i grupp, du ska kunna ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Vi förutsätter att du har förmåga att sätta dig in i och förstå andra människors liv och vara lyhörd för den enskildes behov.
Nattetid krävs det att du är trygg då viss form av ensamarbete kan förekomma.
Du som söker har mycket goda kunskaper i att tala och skriva svenska språket och du har en hög läsförståelse av skrivna texter. Du ska aktivt kunna ta del utbildningar/information på arbetsplatsträffar samt kunna ta till dig information. Vidare har du vana av att föra journalanteckningar och har en mycket god datavana. Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet.
Vi vill att våra medarbetare ska vara positiva, engagerade och vilja bidra till att utveckla verksamheten genom delaktighet och ansvar. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö kommun
(org.nr 212000-1793) Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Helena Eriksson helena.eriksson@hammaro.se 054-51 53 20 Jobbnummer
9706110