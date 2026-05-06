Undersköterskor till digital hemtjänst Sjöbo kommun
2026-05-06
I Sjöbo kommun satsar vi på digital hemtjänst som ett komplement till den traditionella omsorgen, med målet att stärka kundernas delaktighet, trygghet och livskvalitet.
Det digitala samtalsteamet består i dagsläget av två undersköterskor med inriktning på digitala omsorgsinsatser. Nu söker vi fler kollegor som vill bli en del av teamet och bidra till fortsatt utveckling av arbetssätt och metoder. Här finns ett starkt engagemang, en vilja att testa nytt och ett nära samarbete mellan olika professioner.
I teamet arbetar du tillsammans med undersköterskor, enhetschef, resursplanerare och systemförvaltare. Arbetet sker både självständigt och i nära samverkan med andra, i digital miljö och vid fysiska möten.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, måndag-söndag enligt schema. Heltidsmåttet motsvarar en genomsnittlig arbetstid om 37 timmar per vecka.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-06
Som undersköterska inom digital hemtjänst har du en nyckelroll i att utveckla framtidens omsorg. Du möter våra kunder på nya sätt genom digitala lösningar som skapar trygghet, självständighet och meningsfulla möten, alltid med människan i centrum.
En viktig del av uppdraget är att introducera och förankra digitala arbetssätt på ett tryggt och förtroendefullt sätt. Genom ett pedagogiskt, lyhört och respektfullt bemötande skapar du delaktighet och bidrar till att varje kund känner sig säker och bekväm i användningen av digitalt stöd.
I arbetet ingår bland annat att:
* Utföra omsorgsinsatser med stöd av digital teknik
* Introducera, motivera och vägleda kunder i användning av digitala lösningar
* Skapa trygghet och delaktighet genom tydlig och anpassad kommunikation
* Bygga förtroendefulla relationer, både digitalt och vid fysiska möten
* Anpassa insatser utifrån kundens behov, önskemål och livssituation
* Säkerställa att tekniken används på ett tryggt, säkert och begripligt sätt
* Delta i införande av digitala arbetssätt, exempelvis genom installation och uppstart hos kund
* Dokumentera enligt gällande rutiner i digitala system
* Aktivt bidra till utveckling av digitala arbetssätt och metoder
* Vid behov stötta inom traditionell hemtjänst eller andra samplaneringsområden
Du är också en viktig ambassadör för digital hemtjänst och bidrar till att sprida kunskap och skapa engagemang hos både kunder, anhöriga och kollegor.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för både människor och digital utveckling inom omsorg.
Vi söker dig som:
* Har en mycket god pedagogisk förmåga och kan förklara teknik på ett enkelt, tryggt och inspirerande sätt
* Är kommunikativ, lyhörd och har ett respektfullt bemötande
* Har förmågan att skapa trygghet i förändring och får människor att känna sig bekväma i nya arbetssätt
* Är relationsskapande och motiveras av att få människor att våga prova nytt
* Är trygg i dig själv och kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra
* Har ett utvecklingsorienterat arbetssätt och bidrar med idéer och förbättringar Kvalifikationer
* Utbildad undersköterska
* Minst 3 till 5 års erfarenhet av omvårdnadsarbete
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* God digital kompetens och vana att använda olika system och verktyg
* B-körkort samt förmåga att cykla i tjänsten
Meriterande
* Erfarenhet från hemtjänst
* Erfarenhet av att arbeta med välfärdsteknik eller digitala arbetssätt
* Goda kunskaper i engelska
Känner du igen dig och blir nyfiken på rollen?
Vi arbetar med löpande urval och rekrytering skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
DIGITAL URVALSPROCESS
I den här rekryteringen använder vi en digital urvalsprocess där fokus ligger på din kompetens. Vi tar därför inte emot personligt brev. Säkerställ istället att ditt CV är uppdaterat. När du skickat in din ansökan kommer du få genomföra en digital intervju som är en grundläggande del av urvalet.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/54". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
