Undersköterskor till Demensteamet
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-07-21
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Demensteamet i Kungälvs kommun växer och söker nu fler undersköterskor. Hos oss får du möjlighet att bidra till en trygg och meningsfull vardag för de personer med demenssjukdom.
Hos oss arbetar du självständigt med hemtjänstinsatser utifrån individens behov och biståndsbeslut, med stöd av nära kollegor. Vårt fokus är trygghet, självbestämmande och respekt, och vi arbetar strukturerat med BPSD‐skattning för hög kvalitet i omsorgen.
I Demensteamet är du en viktig del i nätverket kring brukarna, samarbetar med olika professioner och bidrar till utveckling, bland annat genom välfärdsteknik och ombudsroller. Vi tror på samarbete, innovation och att lära av varandra.
Arbetstid: Dag, kväll och varannan helgDina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett välkomnande och kompetent team som stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och har ett hälsofrämjande synsätt som är grunden i personcentrerad vård och omsorg. Vi utgår därmed från ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att tillvarata på individens resurser. Brukarna ska ha ett meningsfullt liv, där de är delaktiga och har inflytande.
Du kommer att:
Vara fast omsorgskontakt.
Planera, genomföra och dokumentera i Treserva.
Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation från sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Har skyddad yrkestitel alt tjänstgöringsintyg som styrker att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska 1 juli 2023.
Har B körkort.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
God datorvana.
Intresse av att arbeta med utveckling.
Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig.
Viktigt är att du har en positiv människosyn, ett stort engagemang, ansvarskänsla och att du sätter brukarnas individuella behov i fokus. Du har god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kan arbeta självständigt.
Det är meriterade om du har en specialistundersköterskeutbildning inom demens eller erfarenhet av demens.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
I denna rekryteringsprocess kommer en registerkontroll att genomföras utifrån gällande lagstiftning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering – hos oss är olikheter en styrka.
Urvalet sker löpande, så vänta inte med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Kommunal Kungälv 0104429445 Jobbnummer
10007919