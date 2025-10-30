Undersköterskor till centrala hemtjänsten i Svenljunga kommun
2025-10-30
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Vi söker kvalitetsinriktade, engagerade och sociala undersköterskor till hemtjänsten. Här får du ett meningsfullt, utmanande och
omväxlande jobb med goda utvecklingsmöjligheter.
Höjdpunkter med jobbet och oss som arbetsgivare:
* Upplev glädje, utmaningar och många fina stunder
* Trygga villkor och flera förmåner
* Digitala verktyg som underlättar
* Du jobbar i ett prestigelöst och flexibelt team
* Nära till varandra, till idéerna och till besluten
Inom hemtjänsten har du varierande arbetsuppgifter som alla går ut på att få andra att må bra. Du ger individanpassad och god omsorg, service och omvårdnad samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta gör att dina dagar hos oss är omväxlande och utmanande och som sätter din kreativitet på prov på flera plan.
Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt får du får mycket uppskattning tillbaka!
Kvalitet och utveckling
Vi arbetar aktivt med rollen som fast omsorgskontakt, det innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade hemtjänstinsatser.
Teambaserat arbetssätt
Du jobbar både självständigt och tillsammans med engagerande och kunniga kollegor i ett prestigelöst och stöttande team.
I teamet ingår förutom undersköterskor även arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, därför söker vi dig som
* har ett intresse av att arbete med människor och se till att de mår bra
* är engagerad, lyhörd, flexibel och strukturerad
* har ett positivt bemötande både till omsorgstagare och dina kollegor
* har lätt för att samarbete med dina kollegor och anhöriga
* är engagerad i vårt arbete att hela tiden bli bättre.
Vi har även några krav:
* Du är utbildad undersköterska* och har kunskap om och agerar utifrån de lagar och regler som styr verksamheten.
* Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
* Du har B-körkort.
* Är van att använda mobiltelefon och dator för dokumentation.
• From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från
Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
(org.nr 212000-1512) Kontakt
Enhetschef Centrala hemtjänsten
Anna Jakobsson anna.jakobsson@svenljunga.se 0325-185 50 Jobbnummer
9580673