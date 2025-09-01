Undersköterskor till Björkhaga
2025-09-01
Björkhaga äldreboende ligger i Sösdala söder om Hässleholm, tågförbindelser finns. Boendet är Stjärnmärkt, vilket innebär att vi arbetar personcentrerat för att ge en god vård och omsorg. Björkhaga är uppdelat på 5 avdelningar och har totalt 49 lägenheter. Avdelning Eken, Gläntan och Aspen har 29 lägenheter sammanlagt och är inriktat mot somatisk sjukdom. Boken och Kastanjen har 10 lägenheter vardera och är inriktade för personer med kognitiv svikt (demens sjukdom).
Det här erbjuder vi dig!
Att arbeta som undersköterska på ett boende innebär att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att ge omsorgstagarna en meningsfull vardag.
Personlig omvårdnad och social aktivering är några av dina viktiga arbetsuppgifter. Vi jobbar efter att varje person efter egen förmåga ska klara så mycket som möjligt själv. Du kommer att vara kontaktperson och tillsammans med den enskilde planera hur insatserna ska utföras.
I rollen ingår att ge läkemedel vilket innebär att du behöver ta emot delegering från legitimerad personal. En annan viktig arbetsuppgift är dokumentation, för att säkerställa god kvalité och säker vård.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta på en demensavdelning.
Två av jobben vi erbjuder är tillsvidareanställningar på 75 % med start 2025-10-01 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är schemalagd med arbete dag, kväll och helg. Hässleholms kommun vill tillvarata hela din kompetens och erbjuder dig heltidsanställning. Vid behov samarbetar vi med verksamheter i vår närhet, det innebär att arbete på mer än en arbetsplats kan förekomma. Du har alltid en huvudarbetsplats där du är den största delen av din arbetstid. Har du inte möjlighet att arbeta heltid är du välkommen att söka ändå.
Vi erbjuder även ett vikariat på 75 % med start 2025-10-15 eller enligt överenskommelse, till och med 2026-04-07. Arbetstiden är schemalagd med arbete dag, kväll och helg.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete. Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom demensvård och BPSD.
Du har ett stort intresse och vill vara med och utveckla äldreomsorgen. Du visar respekt för individen med ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor. Eftersom du arbetar nära människor i behov av våra insatser, är det viktigt att du är lugn och trygg. Du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är flexibel och initiativrik samt har en god förmåga att skapa relationer och samarbeta med andra. Eftersom läkemedelsdelegering samt dokumentation ingår i arbetsuppgifterna behöver du ha god kunskap i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Från och med 1 juli 2023 krävs ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska, alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
