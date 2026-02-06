Undersköterskor till Bergdala äldreboende - Kisa
2026-02-06
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Vill du ha ett av Sveriges viktigaste jobb? Vill du få möjlighet att göra skillnad för våra äldre? Vi söker nu undersköterskor till vår verksamhet Bergdala äldreboende i Kisa. Arbetet innebär vård- och omsorgsarbete med härliga kollegor och individens behov i centrum.
Välkommen till Bergdala!Bergdala äldreboende består av 71 lägenheter och är uppdelat på 8 avdelningar. Bergdala har 4 avdelningar med demensinriktning, 3 avdelningar med somatisk inriktning och en avdelning med korttidsvård och närvårdsplatser. Till Kisa finns goda buss- och tågförbindelser. Det finns också parkeringsmöjligheter nära äldreboendet.
Arbetsbeskrivning:Omsorgsarbetet är ett viktigt, roligt och utvecklande arbete, där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund genom att se till varje persons förutsättningar, skapa delaktighet och göra vardagen meningsfull. Varierande arbetsuppgifter väntar dig, där du ger vård och omsorg utifrån individuella behov.
Mötet med människan står i fokus och du bidrar till att skapa goda relationer genom ett professionellt bemötande som bjuder in till delaktighet och trygghet hos både brukare och anhöriga/närstående. I arbetet ingår t ex genomförande av brukares insatser/beslut, kontaktmannaskap, dokumentation enligt SOL och HSL, samt hantera och ansvara för insatser som delegeras från legitimerad personal.
Det här förväntar vi oss av dig:Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig. Eftergymnasial utbildning är meriterande ex specialistutbildning med inriktning demens eller äldrepsykiatri. Meriterande är också tidigare arbete inom äldreomsorg och demens.
Vi förväntar oss att du har en personlig och yrkesmässig mognad med god självkännedom. Du har en positiv inställning och ser ditt självklara ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen och villig att ta del av andras. Du är lyhörd och öppen för att se våra brukares behov och känner en stor respekt för dina medmänniskor. Då rollen kräver stor flexibilitet är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och hantera förändringar under arbetsdagen på ett positivt sätt.
Det är viktigt att du har god datorvana och dokumentationsförmåga samt kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi:Vi erbjuder ett utmanande och stimulerande arbete med stor mångsidighet och möjlighet att påverka. Här finns möjligheter för den som vill utvecklas och vill ta mer ansvar för verksamhetens utveckling. Hos oss kommer du in i ett härligt team som stöttar och hjälper varandra samt har Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Kontakt
Enhetschef
Caroline Zetterstedt caroline.olsson-zetterstedt@kinda.se 0494-19368 Jobbnummer
9726598