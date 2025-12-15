Undersköterskor till Bagaregårdens korttidsenhet
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg
2025-12-15
Om jobbet
Korttidsenheten på Bagaregårdens vård- och omsorgsboende söker utbildande undersköterskor med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra skillnad på riktigt? Ansök redan idag!
Vi är belägna på Landerigatan 17 och erbjuder kommunal vård och omsorg till personer med olika behov under en kortare period. Korttidsgästerna kommer till oss direkt från sjukhus eller hemifrån sin bostad. Vi bedriver en god och säker vård och omsorg som utgår från myndighetsbeslut, utifrån individens behov. Arbetssättet är rehabiliterande och personcentrerat där individens delaktighet och inflytande är i fokus. Målet är att stödja korttidsgästen i rehabilitering och ge särskild vård och omsorg för att korttidsgästen ska kunna återgå till hemmet eller inför inflyttning till ett vård- och omsorgsboende.
I arbetet på korttidsenheten gör du skillnad genom att bidra till korttidsgästens livsglädje och välmående. Du får möjlighet att utvecklas och använda din fulla kompetens som undersköterska. Undersköterskor arbetar i team tillsammans med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och farmaceut. Insatserna utförs på ett tryggt och säkert sätt genom tydliga rutiner som stöd. Insatserna följs regelbundet upp på team-möte och samverkas på uppföljningsmöten tillsammans med korttidsgästen, anhöriga, socialsekreterare samt övriga professioner i teamet. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Genom tillitsbaserade arbetssätt är alla delaktiga och bidrar till att verksamheten utvecklas. Målet är att korttidsgästen ska återgå till ett självständigt liv.
Vi har regelbundna arbetsplatsträffar (APT) och verksamhetsmöten för att tillsammans driva verksamheten och värnar om arbetsmiljön. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och bibehålla en god kvalitet på våra korttidsenheter.
Din arbetstid är schemalagd dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna.
• Har god datorvana i olika IT- system samt god kommunikationsförmåga.
• Har goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har kunskap och förståelse för arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC)
Det är meriterande om du har:
• Vidare utbildning inom demens eller äldrepsykiatri
• Arbetserfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
• Arbetserfarenhet av arbete inom korttidsverksamheter
Din roll som undersköterska kräver god samarbetsförmåga då vi arbetar i team för att uppnå de gemensamma målen. Du har ett respektfullt sätt, är öppen och positiv i alla dina möten samt har omsorgstagarens bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat och det är därför viktigt att snabbt kunna prioritera om arbetsuppgifterna, behålla lugnet och ha förmågan att balansera de olika kraven.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-15Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Henrietta Hellgren henrietta.hellgren@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3666057 Jobbnummer
9644738