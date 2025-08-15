Undersköterskor till Arbrå hemtjänst
Bollnäs Kommun / Undersköterskejobb / Bollnäs Visa alla undersköterskejobb i Bollnäs
2025-08-15
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Vi förstärker nu vår personalgrupp och söker dig som vill arbeta med hemtjänst.
Eftersom brukarna har behov dygnet runt tillämpar vi oregelbunden arbetstid förlagt på dag, kväll samt helg. Vill du bli en del av ett kreativt och engagerat arbetslag som genom sitt arbete gör skillnad för människor i behov av omsorg så är du välkommen med din ansökan
Urval och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Dina arbetsuppgifter
Arbetet inom hemtjänsten är varierande och bjuder på många spännande möten med intressanta personer. Som undersköterska kommer du att arbeta med att ge omsorg och omvårdnad utifrån det behov som brukaren har. Det är viktigt för oss att brukaren får bibehålla sitt självbestämmande, sitt inflytande och sin värdighet. Till din hjälp har du genomförandeplanen som tagits fram tillsammans med brukaren. Medicinska insatser utförs på delegation av legitimerad personal. Genom att du har ett lyhört och professionellt bemötande bidrar du till upplevelsen av trygghet .Beroende på hur brukarens behov ser ut arbetar du ibland ensam och ibland tillsammans med kollegor. Förutom att du arbetar tillsammans med kollegor samarbetar du även med närstående och resurspersoner som till exempel sjuksköterskor och fysioterapeuter.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren anser vara lämplig. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet och körkort är ett krav.
Då dokumentation är en del av dina arbetsuppgifter är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Eftersom arbetet är varierande är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och du kan hålla dig lugn i pressade situationer. Med många möten är det viktigt att du har lätt för att arbeta med andra människor och att du har en vilja att hjälpa andra. Du har ett engagemang för målgruppen och en positiv inställning som främjar ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Arbetet kräver en del planering och därför ser vi gärna att du har lätt för att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.Anställningsvillkor
I din ansökan bifogar du ett CV och ett personligt brev, du får gärna bifoga betyg eller diplom. Vid ansökan behöver du kunna uppvisa dokument om skyddad yrkestitel för att vi ska kunna anställa dig med befattningen Undersköterska.
Arbetsgivaren kommer vid en ev anställning begära utdrag ur belastningsregistret.
Arbetsgivaren tillämpar digital identifiering för tjänsteutövande vilket kräver att du har tillgång till en digital identifiering.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Avtalsenlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Arbrå Hemtjänst Kontakt
Ann-sofie Rådlund 0278-25420 Jobbnummer
9461150