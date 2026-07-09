Undersköterskor till Antuna
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2026-07-09
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Välkommen till Aneby kommun
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och hållbar utveckling för invånare, elever, brukare och medarbetare. Genom tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande bygger vi en kultur där alla bidrar till att förverkliga kommunens uppdrag – idag och för framtiden.
Vill du vara med och bidra till en trygg, värdig och individanpassad äldreomsorg? Vi söker nu två engagerade undersköterskor till Antuna, vårt särskilda boende i Aneby kommun. På Antuna finns det sex vårdboendeenheter varav en är en demensenhet. De är fördelade på två plan med tre enheter per plan. Varje enhet har 7-8 lägenheter.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Uppdraget innebär att tillgodose både basala och specifika omsorgs- och omvårdnadsbehov, såväl sociala, kulturella, fysiska och psykiska. I arbetet värnar vi om varje individs självbestämmande, delaktighet, integritet och rätt till ett värdigt liv med hög livskvalitet.
Du arbetar nära våra äldre och stöttar dem i vardagen genom personcentrerad vård och omsorg. Förutom omvårdnadsinsatser ingår även:
Dokumentation och journalföring
Kontaktmannaskap
Upprättande och uppföljning av genomförandeplaner
Samverkan med kollegor, anhöriga och andra professioner
Delegering av läkemedelshantering kan ingå i tjänsten.
Rollen som undersköterska innebär arbete på olika avdelningar med utgångspunkt från en ordinarie avdelning. Placering kan ske både på avdelning med somatisk inriktning och på avdelning med demensinriktning. Arbetet följer ett grundschema med tjänstgöring dag, kväll och helg. Sysselsättningsgrad är omkring 90 %. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har vidareutbildning inom exempelvis:
Demensvård
Psykiatri
Palliativ vård
Tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är meriterande men inget krav.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som:
Har ett gott bemötande och en stark empatisk förmåga
Visar respekt för den enskildes integritet och självbestämmande
Är flexibel och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i din yrkesroll
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande under annonseringstiden. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till vilka kanaler vi använder. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336190". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aneby Kommun
(org.nr 212000-0498)
Box 53 (visa karta
)
578 22 ANEBY Arbetsplats
Aneby kommun Kontakt
Enhetschef
Oliwer Lawrence oliver.lawrence@aneby.se Jobbnummer
9998437