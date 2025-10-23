Undersköterskor till Ängelholms hemtjänst sökes
2025-10-23
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är omvårdnad i form av stöd och hjälp till äldre i deras dagliga liv. Planering och organisering av arbetet sker i tätt samarbete med enhetschef, samordnare, planerare, kollegor och övriga professioner. Hälso- och Sjukvårdsuppgifter utförs på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar med dator, mobiltelefon, läsplatta och IT-system för dokumentation och kommunikation så det är viktigt att du är bekväm med dessa arbetsredskap.
Tjänsten är en timanställning. Kvalifikationer
Det är ett krav att du som söker har undersköterskeexamen och bevis på rätten att använda titeln undersköterska. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet från hemtjänstverksamhet.
Arbetet ställer krav på att du kan cykla.
Du kommer att behöva använda personligt Bank-Id för att kunna logga in på ditt vårdtagarschema mm.
Du som söker är trygg i dig själv och i din yrkesroll och brinner för att ge god service. Du trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och har ett professionellt bemötande. Som person ser vi att du är omtänksam, hjälpsam, initiativtagande och ser alla människors lika värde. Du är en lagspelare som ser det som naturligt att samarbeta i ett team med Sjuksköterskor och Paramedicinare. Du vill vara med och utveckla hemtjänsten, är öppen för ny teknik och ser samarbete och nytänkande som givna sätt för att lösa problem.
Vi tillämpar löpande rekrytering för dessa tjänster.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
Enligt avtal.
