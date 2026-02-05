Undersköterskor till äldreomsorgen Kramfors Kommun
2026-02-05
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Äldreomsorgen söker just nu åtta undersköterskor till våra verksamheter inom äldreboende och hemtjänst. Tjänsterna är fördelade enligt nedan:
* Centrum hemtjänst: 1 dag/kväll
* Gudmundrå hemtjänst: 2 dag/kväll
* Kvarnbackens äldreboende: 2 dag/kväll
* Kaptenens äldreboende: 2 dag/kväll, 1 natt
Alla tjänster innehåller arbete under både vardagar och helger.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du med ett individstödjande förhållningssätt utifrån brukarens unika behov. I uppdraget ingår att vara fast omsorgskontakt för ett antal brukare.
Välfärdsteknik är något vi jobbar mycket med och användandet av tekniska lösningar är en naturlig del av vårt arbetssätt. Det ingår i vårt tänk när vi tillgodoser behov för medborgarna. Välfärdstekniken är en viktig del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, där vi arbetar smartare för att bli mer effektiva. Vi är mitt uppe i arbetet med att installera läkemedelsrobotar inom hemtjänsten för att underlätta hanteringen av läkemedel, och samtidigt göra livet mer självständigt för våra brukare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har omvårdnadsutbildning motsvarande undersköterska (intyg från Socialstyrelsen krävs)
* har arbetserfarenhet från vård och omsorg sedan tidigare
* har datavana
* behärskar svenska språket i både tal och skrift
Personliga egenskaper:
För att trivas i den här rollen bör du vara bra på att bemöta människor och alltid jobba för brukarens välbefinnande och meningsfullhet. Vi vill att du, precis som vi, ser möjligheter i stället för hinder. Du är flexibel, ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och gillar vår värdegrund. Att vara medarbetare i vår verksamhet äldreomsorg innebär att ha ett starkt brukarfokus och att ha mod och uthållighet i det ständiga förbättringsarbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs för tjänster inom hemtjänst.
ÖVRIGT
Som en del av rekryteringsprocessen behöver du, innan ett slutgiltigt erbjudande kan ges, kunna visa upp handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Urval i rekryteringsprocessen sker löpande och intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Följ gärna Välfärdsförvaltningens instagram-konto för att se vad som händer inom våra verksamheter! Valfard_kramfors heter vi där.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302850". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/stod--omsorg/jobba-inom-valfard.html Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Rekryterare Äldreomsorg
Malin Nyberg Malin.Nyberg@kramfors.se 0612-805 51 Jobbnummer
9724936