Undersköterskor till Akutvårdsavdelning - AVA
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2026-07-03
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, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-03Beskrivning
Välkommen till AVA!
Hos oss möter du patienter med ett akut vårdbehov, dygnet runt, året om. Vi har en hög genomströmning av patienter och korta vårdtider, vilket gör arbetet omväxlande och stimulerande.
För att ge våra nya medarbetare en trygg start erbjuder vi en strukturerad introduktion med mentorskap. Vi arbetar även med kompetensstöd som stöttar både ny och erfaren personal. På så sätt stärker vi kompetensen på avdelningen och möter dagens utmaningar tillsammans. Våra nyrenoverade lokaler är utrustade med ett modernt kallelsesystem.
I början av 2025 startade vi en akut observationsenhet för att möta framtidens behov av alternativa vårdformer. Här vårdas patienter som behöver kortare observationstid, och enheten bemannas av undersköterskor.
På AVA är vår värdegrund central och vi upplever att den skapar en god psykosocial arbetsmiljö med ett klimat som bland annat kännetecknas av trygghet, gemenskap och engagemang. Vi arbetar aktivt med processutveckling och värdesätter att du som medarbetare känner dig delaktig och positiv till förändring.
AVA är också en utbildningsavdelning. Våra engagerade sjuksköterskor och undersköterskor handleder studenter enligt modellen Peer Learning. Vi främjar ett tvärprofessionellt lärande med personcentrering som grund.
Nu söker vi en undersköterska för tillsvidareanställning – vill du utvecklas tillsammans med oss?Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska bidrar du till att ge vård och omvårdnad av hög kvalité. Du arbetar med den allmänna omvårdnaden och har fokus på patientsäkerhet. Du arbetar patientnära och är ett stöd för patienten och dess närstående. Vi arbetar i team med sjuksköterska och undersköterska där varje vårdlag har 6-8 patienter. Du kommer även arbeta i ett nära samarbete med övriga professioner på enheterna. Teamwork och kommunikation är viktiga faktorer för en trygg och säker vård samt arbetsmiljö. I arbetet ingår även att medverka och vara delaktig i vår verksamhetsutveckling. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete på vårdavdelning eller inom akutsjukvård samt specialistutbildning inriktning akutsjukvård.
Då arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen på avdelningen varierar behöver du trivas med ett omväxlande tempo och samtidigt ge god vård. Du ska ha god samarbetsförmåga och ha lätt för att kommunicera med såväl patienter, anhöriga som övriga medarbetare på ett förtroendegivande sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Akutvårdsavdelning (AVA) Kontakt
enhetschef
Petra Kylén 073-3890764 Jobbnummer
9991549