Undersköterskor/stödassistenter till SoL-boende i Östersund
Östersunds Kommun / Vårdarjobb / Östersund Visa alla vårdarjobb i Östersund
2026-06-30
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Vi söker nu stödassistenter med undersköterskeutbildning till vår Sol-bostad.
En Sol-bostad är en bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL), där personer får individuellt anpassat stöd i sin vardag med målet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Hos oss bor äldre medborgare med olika diagnoser, vilket innebär att behovet av stöd och hjälp varierar från person till person. Arbetet är därför omväxlande och utvecklande samt ställer krav på flexibilitet, ansvarstagande och ett genuint engagemang.
Varje medborgare bor i en egen lägenhet, vilket skapar goda förutsättningar för självständighet och integritet. I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetsutrymmen där sociala aktiviteter anordnas, exempelvis bingospel, fika och gemensamma måltider. Dessa tillfällen bidrar till gemenskap, delaktighet och en meningsfull vardag. Vi är idag ett team bestående av tio stödassistenter som arbetar nära varandra med ett gemensamt fokus på kvalitet, samarbete och ett professionellt bemötande. Hos oss är det viktigt att stötta varandra i arbetsgruppen och bidra till en positiv och trygg arbetsmiljö. Verksamheten bedrivs i moderna och trivsamma lokaler som fortfarande är relativt nya. Det skapar en ljus och behaglig miljö för både medborgare och medarbetare.
Verksamheten använder idag tvättstugeschema med varierande arbetstider mellan kl. 07.00 och 21.00 på vardagar och helger. Nattpass förekommer. Arbetstiderna kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med en tjänstgöringsgrad på 80% men du har rätt att arbeta upp till heltid inom andra delar inom Sektor funktionhinder utifrån verksamhetens behov och i dialog med dig som medarbetare. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som stödassistent kommer du att ge stöd till medborgaren utifrån individuella behov och förutsättningar. Du hjälper medborgaren att hantera sin vardag och alla de utmaningar som kan uppstå, både i och utanför hemmet. Ditt jobb är att skapa goda förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt för individen. Här ingår dagliga omvårdnadsinsatser där du ger stöd och hjälp till de boende i deras vardag. Vi söker dig som känner dig trygg i omvårdnadsarbete och har förmåga att möta personer med olika behov, inklusive situationer som kan innebära utmanande beteenden, på ett lugnt och professionellt sätt. Det förekommer att personalen kör bil till och från aktiviteter vilket medför att körkort-b är meriterande men inte ett krav.
Vanliga arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad (hjälp med hygien, dusch, toalettbesök)
Stöd vid måltider och vätskeintag
Observation av hälsotillstånd och rapportering av förändringar
Promenader
Disk, städ, tvätt
Social samvaro
Dokumentation
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Stödassistent som är utbildad undersköterska, meriterande om vidareutbildning inom äldreomsorg
God svenska i tal och skrift
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat med äldre
Erfarenhet av att ha arbetat inom psykiatri
Erfarenhet av att ha arbetat med omvårdnad
Körkort-B
Vi söker dig
Som har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Registerutdrag
Om du blir aktuell för anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polisens webbplats, polisen.se. Det registerutdrag som ska beställas är "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
Observera att du inte behöver skicka med registerutdraget i din ansökan. Det uppvisas först i samband med en eventuell anställning.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
832 44 ÖSTERSUNDS Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Louise Jonsson Krånglin Louise.Jonsson.Kranglin@ostersund.se Jobbnummer
9985074