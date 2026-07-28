Undersköterskor sökes till våra vård- och omsorgsboenden
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-07-28
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-28Beskrivning
🌟 Vill du göra skillnad – varje dag?
Välkommen till Kungälvs kommuns vård- och omsorgsboenden! Här jobbar vi tillsammans med hjärta och engagemang för att skapa trygghet och glädje för våra äldre. Hos oss får du ett jobb som är meningsfullt, utvecklande och fullt av värme.
Just nu söker vi undersköterskor för tillsvidareanställning med arbete på dag/kväll till våra vård- och omsorgsboenden i Kungälv. Är du en person som möter människor med omtanke och vill arbeta i ett team? Då är du precis den vi letar efter!Dina arbetsuppgifter
Du blir en viktig del av våra hyresgästers vardag och förväntas:
Ge trygg och god omsorg utifrån varje individs behov
Stötta i det dagliga livet – från måltider till sociala aktiviteter
Hjälpa till med personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Bidra med idéer och engagemang för att utveckla verksamheten
Vi jobbar i team, med kontaktmannaskap och ombudsuppdrag – här får du chansen att växa och påverka!
Du kommer att arbeta dag, kväll samt helg (2 helger under en 4-veckors period).
Kungälvs kommun förespråkar heltidstjänster. Du kan påverka dina arbetstider inom ramen för verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och kan uppvisa den skyddade yrkestiteln från Socialstyrelsen
Har goda kunskaper i svenska både muntligt och i skrift
Har grundläggande datakunskaper
Vi ser också att du:
Är en god lagspelare med samarbetsförmåga
Arbetar kvalitetsmedvetet
Skapar förtroendefulla relationer
Är empatisk, flexibel, självgående och ansvarsfull
Säkerställer god omsorg
Meriterande är:
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
Erfarenhet av social dokumentation
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och bemötande.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Möjlighet till deltidsarbete
37-timmars arbetsvecka som heltid
Goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling
Välfärdsteknik
Sunt arbetsliv
Friskvårdsbidrag
Personal- och krisstöd
Gratis kaffe och te
Ersättning för nikotinhjälpmedel
Om du tidigare varit anställd inom Kungälvs kommun, kommer vi som en del i rekryteringsprocessen att kontakta dåvarande chef för en intern referens.
OBS! I samband med ett erbjudande om anställning kommer vi att be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Det är ett enkelt steg och något du beställer smidigt via Polismyndighetens e‐tjänst: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
🌟 Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Kommunal Kommunal 0104429445 Jobbnummer
10013708