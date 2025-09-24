Undersköterskor sökes till Solhaga vård- och omsorgsboende
2025-09-24
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Välkommen till Solhaga i Kode - där omsorg möter hjärta! Vi söker nu engagerade undersköterskor för ett spännande uppdrag som innebär att vara med och forma framtidens Solhaga!
Solhaga är ett varmt och välkomnande vård- och omsorgsboende beläget i natursköna Kode, bara cirka 10 minuter från centrala Kungälv .
Här erbjuder vi trygg omsorg i cirka 70 moderna lägenheter, fördelade på avdelningar inom både demens och somatik.
Vi söker nya stjärnor till vårt team!
Just nu har vi spännande möjligheter för dig som är undersköterska och vill göra skillnad - varje dag:
- 2 undersköterskor till dag/kvällstjänst på vår demensavdelning.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta på Solhaga innebär att du är en viktig del av våra hyresgästers liv. Vi utgår från äldreomsorgens nationella värdegrund, vilket betyder att vården och omsorgen formas efter den äldres självbestämmande, trygghet och meningsfullhet. Tyngdpunkten ligger på ett gott bemötande och att insatserna är av god kvalité.
Du kommer att:
- Stärka hyresgästens förmågor och resurser.
- Hjälpa till med personlig omvårdnad, städning och tvätt.
- Stötta vid måltider och sociala aktiviteter.
- Dokumentera insatser och följa upp behov.
- Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats av sjuksköterska.
- Samarbeta med kollegor och andra professioner i teamet.
Du blir en nyckelperson i nätverket runt hyresgästerna - någon som motiverar, lyssnar och skapar trygghet. Arbetet är varierande, meningsfullt och ger dig möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en spännande miljö, där du kan göra skillnad.
Kvalifikationer
Är du den vi söker?
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill arbeta inom vård- och omsorgsboende. Du har ett genuint intresse för människor och drivs av att göra skillnad .
- Du ska vara intresserad av att arbeta med utveckling och förändring, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kunna arbeta självständigt.
- Viktigt är att du är intresserad av människor, har ett stort engagemang och ser möjligheter, ansvarskänsla samt sätter brukarnas individuella behov i fokus.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt god datorvana är ett krav.
Meriterande:
- Det är meriterande om du har påbyggnadsutbildning inom demensvård eller tidigare erfarenhet från att arbeta med demensvård.
- B-körkort är meriterande men inte ett krav, dock ska du kunna ta dig till och från arbetet på kvällar och helger när det är glesare kollektivtrafik. Det är gångavstånd från Solhaga till Västtågen.
Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Vilma Karlsson 0303238607 Jobbnummer
9525159