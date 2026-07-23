Undersköterskor sökes till Lövberga Särskilt Boende
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2026-07-23
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra kommunala samarbeten.
Stenungsunds nybyggda särskilda boende Lövberga växer och öppnar nu ytterligare en flygel med inriktning mot personer med kognitiv svikt. Därför söker vi engagerade och omsorgsfulla undersköterskor som vill vara med och skapa en trygg, meningsfull och kvalitativ vardag för våra boende. Vi rekryterar till flera tjänster och välkomnar både dig som söker heltid och deltid
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära de boende och bidrar till att skapa en trygg och stimulerande miljö. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Personlig omvårdnad och omsorg
• Stöd i det dagliga livet utifrån den enskildes behov och önskemål
• Dokumentation enligt gällande rutiner
• Samarbete med kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter
• Att bidra till en god livskvalitet och ett värdigt bemötandeKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska
• Har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor
• Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
• Kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och/eller demensvård är meriterande
Vi erbjuder:
• Möjlighet att vara med från starten i vår nya flygel
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• Engagerade kollegor och ett gott arbetsklimat
• Möjlighet till både hel- och deltidsanställning
• Schemalagd arbetstid dag och kväll
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde löpande under hösten 2026.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337185". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare +46303730000 Jobbnummer
10010097