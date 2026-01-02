Undersköterskor sökes till Ljungskile
2026-01-02
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om arbetsplatsen
Arödsdals vård och omsorgsboende ligger i utkanten av Ljungskile med närheten till naturen med totalt 26 lägenheter med inriktning demens.
Vi står inför nya utmaningar, våra äldre blir allt äldre och behoven av stöd och hjälp förändras. Vården vi ger utgår från personcentrerad vård och omsorg, vilket bygger på den enskildes behov och önskemål. Din kompetens och ditt engagemang bidrar till att förbättra vardagen för brukarna och göra skillnad i brukarnas liv.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med kollegor att arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt och att skapa värde för våra brukare och bidra till verksamhetens utveckling.
Vem söker vi
Du är strukturerad och har ett lugnt och professionellt bemötande, är flexibel och har ett öppet sinne. I arbetet är du självständig, känner dig trygg och bidrar till samarbete med brukare, närstående, kollegor samt andra professioner. Du har en problemlösande analysförmåga som leder till att arbetet drivs framåt.
- Du har lätt att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synssätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar.
- Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Du har mod att agera efter sin egen övertygelse.
- Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Vidare arbetar du bra med komplexa frågor, analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Vid rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
- Utbildad undersköterska och kan uppvisa skyddad yrkestitel
- Dokumenterad erfarenhet av arbete som undersköterska.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet inom demensvård och olika metodstöd som senior alert och BPSD.Övrig information
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Vi söker 3 tillsvidare anställningar på heltid samt två vikariat på ca 80%.
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Arbetsplats
Arödsdal Kontakt
Pia Säkki 0522-698013 Jobbnummer
9667817