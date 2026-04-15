Undersköterskor sökes till KVS i Vejbystrand
Vi välkomnar nu dig som är undersköterska till vårt hemtrevliga äldreboende KVS i Vejbystrand.
I rollen som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende. Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du har kul på jobbet. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor är du med och formar framtidens äldreomsorg. Forenede Care AB driver KVS på uppdrag av Ängelholms kommun. Vi har 34 lägenheter uppdelade på två enheter. En enhet är för somatiskt sjuka personer och den andre avdelningen är för personer med demenssjukdom. KVS har en fantastisk utemiljö med havet som granne.
Vi arbetar i team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, gruppledare, och verksamhetschef.
KVS ligger nära busshållplats och parkerar gör du enkelt på våra närliggande platser vid byggnaden.
Hos oss blir du en del av en positiv och lärande kultur med chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Du är vår viktigaste resurs och är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska arbetar du med vård och omsorg utifrån kundens önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och alltid med stort fokus på kvalitet. Du arbetar exempelvis med att hjälpa till med personlig hygien, förberedelser och servering av måltider, svara på larm och att finnas där som socialt umgänge. Det sociala umgänget är en viktig del av vårt arbete för att alla våra boende ska få leva livet, hela livet. Det kan handla om alltifrån att samtala, spela spel, åka på utflykt, ta en cykeltur eller hitta på någon rolig aktivitet tillsammans. Du arbetar även med delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu tre kollegor med sysselsättningsgrad på 75 % med startdatum så snart som möjligt. Högre sysselsättningsgrad kan bli aktuell på sikt. Tjänsterna är tillsvidareanställningar med provanställning på 6 månader.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vara öppen för arbete på såväl somatisk- som demensavdelning.
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2026-04-13
Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden, vänta därför inte med din ansökan.
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7399286-1948895". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Sanatorievägen (visa karta
)
266 53 VEJBYSTRAND Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9856851