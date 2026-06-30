Undersköterskor sökes till kväll
Föreningen Blomsterfonden / Undersköterskejobb / Danderyd Visa alla undersköterskejobb i Danderyd
2026-06-30
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Blomsterfonden – för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv – fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram – Blomsterfondenandan – som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
2 plats(er).
Kvällsmedarbetare till hemtjänsten – timanställning vid behov
Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker nu engagerade och omsorgsfulla medarbetare för kvällsarbete inom hemtjänsten.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Som kvällsmedarbetare hos oss arbetar du med sedvanliga undersköterske- och omsorgsuppgifter inom hemtjänsten. Arbetet innebär att ge våra kunder stöd och hjälp utifrån deras individuella behov, exempelvis:
Personlig omvårdnad
Hygien och påklädning
Måltidsstöd
Social samvaro och trygghetsskapande insatser
Dokumentation enligt gällande rutiner
Arbetstiden är förlagd till kvällar.
Vi söker dig somÄr utbildad undersköterska eller har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Är ansvarstagande, lyhörd och har ett gott bemötande
Kan arbeta självständigt och fatta egna beslut
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Om anställningen
Tjänsten är en behovsanställning/timanställning med goda möjligheter till en framtida tillsvidareanställning för rätt person.
Extra meriterande
En stor del av våra kunder är kvinnor som känner sig mest bekväma med kvinnlig omsorgsmedarbetare vid personlig omvårdnad. Vi välkomnar därför särskilt kvinnliga sökande, samtidigt som vi värdesätter kompetens, engagemang och personlig lämplighet hos alla kandidater.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Omgående . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332061". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Blomsterfonden
Svalnäs Allé 4 A (visa karta
)
182 67 DJURSHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomsterfonden, Hemtjänst Danderyd Kontakt
Verksamhetschef
Julia Karlsson 08 555 94 657 Jobbnummer
9985316