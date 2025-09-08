Undersköterskor sökes till Hemtjänsten i Centrala Lindesberg
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Lindesberg Visa alla undersköterskejobb i Lindesberg
2025-09-08
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen i Lindesberg
Är du en driven, engagerad och självgående undersköterska? Då har du hittat rätt! Vi söker nu dig som vill jobba som undersköterska på hemtjänsten i centrala Lindesberg. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad.
Jobbet passar dig som brinner för att hjälpa andra människor. Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Lindesbergs kommun!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån dennes behov.
Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt dokumentation.
Vi arbetar utifrån Lindesbergs kommuns värdegrund vilket innebär att arbetet formas utifrån den enskildes behov och önskemål i centrum. Arbetet innebär också att stödja och motivera den enskilde att uppnå självständighet och delaktighet i sin vardag samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Dokumentation, deltagande i arbetsplatsträffar och samverka med närstående, sjuksköterskor och arbetsterapeuter ingår i uppdraget.
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
Du är säker i din yrkesroll, engagerad, hjälpsam och tillmötesgående.
Det är meriterande om du har B-körkort.
Du ska behärska det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med de boende, anhöriga och övrig personal samt kunna dokumentera det som verksamheten kräver.
Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett gott bemötande och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A2025/56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Ulrika Löfgren ulrika.lofgren@lindesberg.se Jobbnummer
9496148