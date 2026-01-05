Undersköterskor sökes till Hemtjänst norr, centrala & söder
Svenljunga Kommun / Undersköterskejobb / Svenljunga Visa alla undersköterskejobb i Svenljunga
2026-01-05
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenljunga Kommun i Svenljunga
, Borås
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Är du en engagerad undersköterska som vill arbeta kvalitetsinriktat?
Vi erbjuder ett meningsfullt, utmanande och omväxlande jobb med härliga kolleger!
Som undersköterska i hemtjänsten i Svenljunga:
Gör du skillnad för andra människor!
Får du trygga villkor och flera förmåner
Använder du digitala verktyg, som underlättar vardagen
Blir du en del av ett prestigelöst och flexibelt team
Är det nära till varandra, till idéerna och till besluten
Inom hemtjänsten har du varierande arbetsuppgifter som alla går ut på att stödja eller hjälpa andra människor. Du ger individanpassad omsorg med hög kvalitet, samt utför ordinerade/delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Dina dagar hos oss är omväxlande och utmanande och din kreativitet och problemlösningsförmåga sätts ofta på prov. Arbetet kräver ett stort engagemang och vi förväntar oss att du aktivt deltar i att utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt får du mycket uppskattning tillbaka!
Kvalitet och utveckling
Vi arbetar aktivt med fast omsorgskontakt, det innebär att du arbetar för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade hemtjänstinsatser. Hos oss har du också möjlighet att utveckla dig inom olika områden, där du får möjlighet att ta mer ansvar och driva utvecklingen framåt.
Teambaserat arbetssätt
Du jobbar både självständigt och tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. I teamet ingår förutom undersköterskor även arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, därför söker vi dig som:
* Har ett intresse av att arbete med människor och skapa förutsättningar för att de ska mår bra.
* Är engagerad, lyhörd, flexibel och strukturerad.
* Har ett positivt bemötande gentemot både omsorgstagare och kollegor.
* Har lätt för att samarbete med olika personligheter.
Vi har även några krav:
* Du är utbildad Undersköterska och har kunskap om och agerar utifrån de lagar och regler som styr verksamheten.
* Du behärskar svenska väl i både tal och skrift.
* Du har B-körkort.
* Du är van att använda digitala enheter för informationsinhämtning och dokumentation.
* Du kan jobba både dag, kväll och varannan helg.
Äldreomsorgen i Svenljunga kommun:
Kollektivavtal: Ja
Arbetskläder: Ja
Friskvårdsbidrag: Ja, upp till 1 500 kr/år
Rätt till heltid: Ja, och möjlighet till deltid
Om du är intresserad av att jobba endast helger (fre-mån) ska du också söka.
Har du frågor, kontakta:
Enhetschef Reena Pushp för kommunens Norra hemtjänst, 0325-182 72
Enhetschef Anna Jakobsson för centrala Svenljunga, 0325-185 50
Enhetschef Frida Otterdahl för Södra, 0325-180 13
Skriv i din ansökan om du helst vill utgå från Sexdrega, Svenljunga eller Östra Frölunda/Överlida.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
(org.nr 212000-1512) Kontakt
Enhetschef Hemtjänst Norr
Reena Pushp Reena.pushp@svenljunga.se 0325-18272 Jobbnummer
9669320