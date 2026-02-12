Undersköterskor sökes till Ellös
2026-02-12
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Vill du växa i din yrkesroll samt vara med att påverka och utveckla verksamheten mot framtidens utmaningar? Nu söker vi undersköterskor till våra två hemtjänstdistrikt som utgår från lokaler i Ellös. Hos oss erbjuds du ett roligt och omväxlande arbete i hemtjänsten!
Hemtjänsten på Orust kommun tillhör sektor Omsorg och är en del av äldreomsorgens verksamhetsområde där vår vision är att bli Sveriges bästa Äldreomsorg!
Hemtjänstdistrikten, Morlanda och Tvet-Varekil, utgår från samma lokaler men ansvarar för två olika distrikt. Vi arbetar med samplanering och jobbar för ett tätt samarbete mellan distrikten. I arbetet ingår dag- och kvällsturer samt varannan helg.
Inom hemtjänsten har vi de senaste åren infört flera digitala lösningar som webbinköp av dagligvaror, digital nyckelhantering och läkemedelsautomater. Vi har även ett externt företag som utför städ- och fönsterpunsinsatser.
Inom Orust kommun tillämpar vi Heltid som norm vilket innebär att alla har rätt till en heltidsanställning. Det kan innebära att du som medarbetare kan få göra resurspass på andra enheter än den du blir anställd på.
Dina arbetsuppgifter
I hemtjänsten arbetar vi med brukare som fått beviljat stöd genom individuellt behovsprövade insatser utifrån socialtjänstlagen. Det innebär att du arbetar för att bevara och utveckla människors egna resurser. I uppdraget som undersköterska i hemtjänsten ingår det att vara fast omsorgskontakt till flera brukare. Du ansvarar bland annat att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp individuell genomförandeplan.
Utöver insatser enligt socialtjänstlagen uför hemtjänsten vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från hemsjukvården.
Vi använder oss av LifeCare mobil omsorg som en app i din individtelefon där vi har våra arbetsplaner och registrerar våra besök.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av arbete inom hemtjänsten.
Som person är du självgående, har god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt. I det dagliga arbetet är du relationsskapande, kvalitetsmedveten och samarbetar med dina kollegor mot gemensamma mål. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Tillsvidare , schemalagd dag/kväll/helg
1-2 tjänst
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-02-28
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), http://www.orust.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Ingela Larsson ingela.larsson@orust.se 0304-33 43 52 Jobbnummer
9737945