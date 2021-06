Undersköterskor sökes på heltid till Linköping för antikropps- o - Vaccina AB - Apotekarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Vaccina AB

Vaccina AB / Apotekarjobb / Linköping2021-06-30Vaccina söker undersköterskor på heltid för antikropp- och antigentestning.Är du redo för nya utmaningar och vill få chansen att jobba i ett snabbt växande företag med goda möjligheter att utvecklas? Just nu söker vi förstärkning av undersköterskor till vårt team på flera orter.2021-06-30Vaccina är en av Sveriges största aktörer inom antikroppstestning för företag och privatpersoner. Idag bedrivs antikroppstestning för Covid-19 på ett 60-tal orter i samarbete med Apoteksgruppen och vi har även utfört antikroppstester på befolkningen i Region Västerbotten och Jämtland Härjedalen på uppdrag av regionerna. Vi erbjuder även vaccinering av TBE, lunginflammation och säsongsinfluensa på apoteken. Lokalt ansvariga läkare och hundratals engagerade sköterskor bedriver kvalitetssäkrat arbete i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.Som undersköterska hos Vaccina arbetar du självständigt ute på apoteken där du genomför antikroppstester, främst genom kapillär blodprovtagning (stick i fingret) samt antigentester. Du genomför provtagningen direkt på plats och tar emot patienterna enligt tidsbokning samt drop-in. Ett arbetstillfälle kan vara mellan tre till åtta timmar. Inför start kommer du att få en utbildning i provtagningstekniken, hur vårt egna journalsystem fungerar och våra rutiner och processer.Vi är ett bolag i expansionsfas och framöver kan också fler, nya tjänster introduceras på apoteken. Det kommer minst sagt vara ett spännande och omväxlande jobb där du får chansen att utvecklas.Vem söker vi?Vaccina söker undersköterskor som vill arbeta under sommaren och framåt, heltid eller 3-4 dagar i veckan, samt vill vara med och bidra till arbetet kring Covid-19 på ett innovativt sätt. Vaccina lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för denna tjänst är det viktigt att vara flexibel, serviceinriktad och självgående. Du trivs med att skapa kontakt med människor och du är engagerad i ditt arbete.Du är utbildad undersköterska.Du har en vana av att arbeta i olika system/journaler.MeriterandeDu har erfarenhet av covid-19 provtagningDu har erfarenhet av kapillär provtagningVi erbjuderSom timanställd/heltidsanställd undersköterska hos Vaccina erbjuds du en fördelaktig lönemodell, möjlighet till ersättning för restid och ett stort socialt utbyte genom att du ständigt träffar nya människor.Övrig information:Omfattning: Heltid eller timanställning ca 3-4 dagar i veckan.Arbetstid: Vardagar och helger mellan 8-20.Vid frågor kontakta oss på: rekrytering@vaccina.se Låter detta intressant? Vaccina anställer löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Kolla gärna in på vår hemsida om du vill veta mer om Vaccina: ( http://www.vaccina.se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Vaccina AB5839791