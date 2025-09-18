Undersköterskor Sökes Extra Till Soloms Hemtjänst, Sollentuna
2025-09-18
Vill du vara med och göra vardagen tryggare och mer självständig för personer i deras egna hem? Som undersköterska hos oss får du arbeta nära kundens behov i en stimulerande och utvecklande miljö.
Du kommer få arbeta i ett kommunalt bolag med det bästa av två världar, trygghet och korta beslutsvägar. Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som undersköterska hos oss får du en omväxlande arbetsdag där du bidrar till ett tryggt hem, en värdig tillvaro och kärleksfull omsorg för våra kunder. Du möter äldre som bor hemma och behöver stöd, många av dem är multisjuka och har omfattande omsorgsbehov. Vanliga arbetsuppgifter för dig kommer att vara:
- Bistå med personlig omsorg, stöd och service i kundens hem
- Planera och hjälpa till med matlagning, inköp och tvätt samt andra hushållsuppgifter
- Följa genomförandeplaner och dokumentera insatser enligt gällande sociala riktlinjer
- Samverka med kollegor, sjuksköterska på vårdcentralen, god man och kundens närstående
Vår hemtjänst finns bara i Sollentuna, vi är kommunens största utförare och erbjuder trygg, individanpassad hjälp till våra kunder i nära samarbete med deras anhöriga. Vi är dessutom certifierade inom demens och nutrition.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Att vara behovsanställd innebär att du själv kan vara med och anpassa hur mycket och när du arbetar. Självklart har vi också kollektivavtal.
Tjänsten är ett timanställning med tillträde enligt överenskommelse. Då det är verksamheten som styr arbetstiderna kan de variera mellan dag, kväll och helg.
Om dig
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
- Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet samt skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen
- Goda kunskapar i svenska språket när det kommer till tal och skrift
- Grundläggande datakunskaper, och kan använda e-post, Word samt arbeta i verksamhetssystem
Det är meriterande om du har körkort och/eller kan cykla, samt tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller hemtjänst.
Som person känner du glädje i att stötta människor i vardagen och trivs med att arbeta nära dem. Med ett lyhört och respektfullt sätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar trygghet samt ett lugn även om situationen är utmanande. Du är flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en arbetsmiljö där både kunder och kollegor kan utvecklas och trivas. Vi ser gärna att du är intresserad av att utveckla dig inom yrket, till exempel genom särskilda uppdrag eller vidareutbildning till specialistundersköterska.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och det ska lämnas i det öppnade kuvertet.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når HR via växeln på 08-128 240 00.
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/98". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Solom
(org.nr 556647-6700) Arbetsplats
Soloms Hemtjänst Kontakt
Sara Elvér sara.elver@solom.se Jobbnummer
9515544