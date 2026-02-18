Undersköterskor, Skräddaren vård- och omsorgsboende
Umeå kommun, Äldreomsorg, Skräddaren vård- och omsorgsboende / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-02-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg, Skräddaren vård- och omsorgsboende i Umeå
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Skräddarens vård- och omsorgsboende ligger centralt på Teg, ca 1,5 km från Umeå centrum, med närhet till Umeälven och fina grönområden. Boendet har 47 lägenheter fördelade på tre plan och varje plan består av två mindre enheter.
Vi ser nu fram emot att välkomna två nya undersköterskor till oss!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag.
Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Du kommer att vara behjälplig med bland annat dusch, tvätt, städ, måltider och övrig service. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Schemalagd arbetstid dag/kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av yrket.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
I mötet med de boende krävs hög professionell kompetens som vilar på personlig mognad, gott omdöme och en välutvecklad empatisk förmåga. Du visar ett genuint engagemang för både brukare och verksamhet genom ett respektfullt och ansvarsfullt bemötande i alla relationer och situationer. Du trivs med att arbeta självständigt och tar egna initiativ med tålamod och lyhördhet, samtidigt som du har en god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas. Pälsdjur förekommer emellanåt på arbetsplatsen så du bör inte vara allergisk. Övrig information
2 tjänster tillsvidareanställning, heltid, med start snarast enligt överenskommelse.
Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Skräddaren vård- och omsorgsboende Kontakt
Susanne Huotari, enhetschef 090-162585 Jobbnummer
9750879