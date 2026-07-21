Undersköterskor samt vårdbiträden med lokalvårdsuppdrag
Eveo AB / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-07-21
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Vilka är vi?
Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap arbetar för bästa möjliga omsorg för våra äldre. Vi är en del av Carico och leds av orden ansvar, bemötande och kvalitet som vi applicerar i alla våra delar av verksamheten.
Som servicepersonal hos Eveo blir du en viktig del i ett engagerat team där kundens trygghet och välbefinnande står i centrum. Du arbetar nära både kunder och kollegor för att skapa en vardag fylld av omtanke och respekt.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Praktisk hjälp i hemmet till expempel: städning, tvätt, matlagning och renbäddning.
Hjälpa kunden med dennes hygien såsom dusch.
Vara behjälplig vid ledsagning.
Avlösning i hemmet.
Aktiviteter av olika slag.
Övriga arbetsuppgifter kan förekomma.
Omfattning och arbetstid
Heltid
Deltid
Arbetstider kan variera från dagtid , kvällstid samt vardagar och helger.
Tillträde sker enligt överenskommelse
Vi erbjuder
En varm och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor.
Introduktion och stöd i arbetet samt möjlighet till kompetensutveckling.
En chans att göra skillnad varje dag i människors liv.
Kontinuerlig handledning och tydlig ledning lokalt.
Vi ser att du är en person med:
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift.
Tycker att kvalitet och gott bemötande är en självklarhet.
Hög flexibilitet.
En hög känsla för service samt en stark social kompetens.
Grundläggande datorkunskap/datorvana för dokumentation.
Är lösningsorienterad, strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att prioritera i en varierande arbetsdag.
Du ser och värdesätter människors olikheter och bidrar aktivt till mångfald och inkludering.
Det är även meriterande med
Tidigare erfarenhet av hemtjänst samt städ i hemmiljö.
Körkort B
Cykelvana
Är detta något för dig?
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig - Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö.
Eftersom att vi att vi arbetar med hemtjänst är trygghet och säkerhet mycket viktigt för oss. För att vara aktuell för anställning behöver du därför kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister som en del av rekryteringsprocessen. Du behöver även uppvisa pass eller tillstånd att arbeta i Sverige innan eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102966-2110660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Björklundsgatan 4 (visa karta
)
152 41 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eveo Jobbnummer
10008669